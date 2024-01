Cuatro ejercicios para fortalecer y estimular la memoria

4 ejercicios para estimular la memoria

1. Hacer una pausa luego de ver una película o leer un libro y reflexionar

2. Cambiar la rutina

3. Cerrar los ojos

En el estudio Selective memory searching does not explain the poor recall of future-oriented feedback, el 70 % de los participantes que tenía los ojos cerrados respondió correctamente las preguntas realizadas, mientras que solo el 40 % de las personas que dejaron los ojos abiertos las acertaban.