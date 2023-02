Deficiencia de vitaminas: estas son las señales que se pueden manifestar en el rostro

Resequedad: esta se da ante la falta de vitaminas A y C. El alimento que más contiene el primer nutriente es la zanahoria y la vitamina C se encuentra en diversas frutas y vegetales como el kiwi, la naranja, el brócoli, el pimentón, las fresas, la papaya, la piña, entre otras. Cabe mencionar que la vitamina A se encarga de proteger la piel de los radicales libres, gracias a que contiene propiedades antioxidantes; por su parte, la vitamina C es el principal precursor del colágeno, proteína que se encarga de brindarle firmeza y elasticidas a la piel.