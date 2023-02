La fruta que ayuda a prevenir el estreñimiento y mejora la microbiota intestinal

Para mantener una buena salud es indispensable alimentarse de una manera sana y equilibrada, un buen plan de alimentación incluirá alimentos de todos los grupos (proteínas, carbohidratos en su estado natural, frutas, verduras, grasas saludables y frutos secos).

El profesional idóneo para determinar la cantidad que debe consumir cada paciente de cada grupo es el nutricionista; allí este profesional tendrá en cuenta la edad, la talla y las condiciones médicas y nutricionales de cada persona, incluido si padece de estreñimiento o no.

Los pacientes que padecen de esta complicación médica deben abstenerse de consumir ciertos alimentos que no solo afectan su tránsito intestinal, sino que podrían ponerlos en riesgo de desarrollar otras patologías.

Estos individuos deben restringir el consumo de pan blanco, bebidas gaseosas, jugos industrializados y deben aumentar el consumo de fibra que se encuentra en algunas frutas, en la avena y en algunos productos de origen integral.

El estreñimiento se puede padecer a cualquier edad. - Foto: Getty Images

El estreñimiento surge cuando no se consume la suficiente cantidad de fibra, cuando no se hace ejercicio y cuando se ingieren alimentos cargados de harinas procesadas. Cuando una persona padece de estreñimiento, quiere decir que tiene una dificultad para evacuar; esto puede durar días e incluso semanas, según explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Es común presentar esta sintomatología de manera ocasional; sin embargo, cuando se presenta de manera crónica; es decir, se extiende por más de tres días, puede generar complicaciones para realizar las actividades cotidianas.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud brinda la lista de los beneficios que trae para la salud consumir manzana; entre ellos, esta que previene y trata el estreñimiento, siempre y cuando se consuma dentro de una dieta sana y equilibrada.

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo; en su mayoría, las personas las escogen, porque generan efecto de saciedad más prolongado. El medio sugiere consumirla en el desayuno o a la hora de la merienda, ya que le proporcionará una carga adicional de energía al cuerpo.

Esta fruta en todas sus presentaciones y colores tiene un alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble; por ende, previene y trata el estreñimiento. A su vez, mejora el tránsito intestinal reduciendo el riesgo de padecer divertículos o hemorroides.

Las manzanas contienen una gran cantidad de fibra. - Foto: Getty Images

“Un tipo de fibra que contienen las manzanas es la pectina. Se ha demostrado que este compuesto es capaz de mejorar la microbiota, lo que repercute de manera positiva sobre el funcionamiento del organismo, las patologías intestinales y aquellas que cuentan con carácter inflamatorio”.

En medio de las investigaciones que se han hecho para conocer las propiedades y beneficios del consumo de este producto se ha hallado que consumir una manzana al día podría prevenir diversos tipos de cáncer, cabe mencionar que esta patología es la principal causa de muerte en el mundo.

La manzana previene y trata el estreñimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Diversos estudios e investigaciones han asociado de manera positiva la ingesta de al menos una manzana al día con una reducción de diversos tipos de cáncer. Para ser más precisos, podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer oral, de faringe, de esófago, de laringe, de mama, de ovario, de próstata y cáncer colorrectal”.

La idea es consumir esta fruta con regularidad y variar su consumo con las demás frutas que se pueden encontrar en el mercado. Los pacientes que padecen de diabetes deben consultar con el profesional de la que está tratando su afección para saber la cantidad y la manera correcta de consumir este alimento sin que afecte sus niveles de glucosa en la sangre. A su vez se recomienda ingerirla siempre en su estado natural y no en jugo, ya que se le modifican sus propiedades.