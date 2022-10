Diabetes: el superalimento que sustituye el azúcar y retrasa el envejecimiento

Según explica la Biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el número de personas con diabetes alcanzará los 109 millones en el 2040. Esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera, ataque cardíaco, insuficiencia renal, amputación de miembros y derrames cerebrales a nivel mundial.

Se ha hecho frecuente escuchar que algunos alimentos y productos han sido catalogados como superalimentos (super foods), esto se debe a que contienen propiedades nutricionales superiores a las de otros productos. Alimentarse de manera sana y equilibrada es indispensable para prevenir un sinfín de enfermedades; además, esto prolongará la calidad de vida, aumentará la energía del cuerpo y traerá múltiples beneficios para la salud.

El diario El Comercio en su sección de salud y cuidado personal habla de la lúcuma, un fruto que se considera un superalimento, gracias a sus propiedades nutricionales. Este se emplea de manera frecuente en la preparación de ciertos dulces o postres.; es por esto, que este alimento se considera como un buen sustituto del azúcar.

Esta fruta también es comercializada como un suplemento en polvo y se usa, de manera frecuente, para endulzar bebidas como jugos, café, postres o batidos. “La lúcuma contiene micronutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo. Los minerales más destacados por su concentración en la lúcuma son el zinc, el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro”.

La lúcuma reduce los niveles de azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios del consumo de lúcuma

Retrasa el envejecimiento: esta fruta tiene un alto contenido de betacarotenos y antioxidantes que traen beneficios para la salud de la piel; por ende, protege la dermis de los daños que pueden provocarle el contacto con el sol, también aumenta la firmeza de la piel reduciendo la aparición de las arrugas o líneas de expresión y atenuando las que ya se han hecho visibles.

Ayuda a bajar de peso: esta se emplea de manera frecuente en los planes de alimentación para bajar de peso. “Su alto contenido de proteínas y fibra aumenta la sensación de saciedad y evita que se pique entre horas”.