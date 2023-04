Diabetes: ¿es verdad que la canela ayuda a reducir el azúcar en la sangre?

Mantener una dieta alimenticia poco saludable en la que prevalezca el consumo de alimentos cargados de grasas dañinas y azúcar terminará -tarde o temprano- afectando de diferentes maneras al organismo. Una de las enfermedades que puede surgir por esto es la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”, agrega la entidad.

Una de las formas más comunes para saber si una persona padece diabetes o no es con una prueba o análisis de sangre. Asimismo, cabe mencionar que cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos, primero se suele diagnosticar prediabetes, un estado en el que esta enfermedad es reversible.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Si no se mantienen los controles necesarios, después de un tiempo corto un profesional de la salud puede diagnosticar como tal que se sufre de diabetes. La práctica de ejercicio regularmente, mínimo tres veces por semana, ayuda a reducir la posibilidad de tener esta grave afección.

La actividad física debe ir complementada con una sana y clara alimentación, esto mantendrá los niveles de azúcar en la sangre controlados, lo cual evitará una enfermedad como la diabetes.

En este sentido, es de vital importancia mencionar que hay alimentos en especial que, según varios estudios, ayudan a disminuir la glucosa en la sangre. Uno de los más conocidos es la canela, sin embargo, se requieren más investigaciones para constatar sus beneficios contra la diabetes.

“A pesar de los numerosos estudios, aún no es claro si la canela ayuda a disminuir el azúcar en sangre en las personas con diabetes. Algunos estudios han demostrado un beneficio de la especia. Otros no. Los estudios anteriores incluyeron diferentes dosis y tipos de canelas, lo que dificulta comparar los resultados. Es posible que la canela ayude al cuerpo a usar la insulina de manera más eficiente. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar si los suplementos de canela podrían ayudar a las personas con diabetes y cómo”, afirma el instituto de investigación Mayo Clinic.

Es de vital importancia mencionar que hay alimentos en especial que, según varios estudios, ayudan a disminuir la glucosa en la sangre. Uno de los más conocidos es la canela, sin embargo, se requieren más investigaciones para constatar sus beneficios contra la diabetes.

Síntomas de la diabetes

El Medical News Today indica algunos síntomas de la diabetes:

1. Micción frecuente. Cuando se tiene la glucosa en la sangre demasiado alta los riñones buscan la forma de bajarlos filtrando la sangre, por eso, se tienen ganar de orinar con frecuencia.

2. Aumenta la sed. “La micción frecuente necesaria para eliminar el exceso de azúcar de la sangre puede provocar que el cuerpo pierda agua adicional. Con el tiempo, esto puede causar deshidratación y hacer que una persona tenga más sed de lo normal”.

3. Cansancio. La diabetes puede afectar los niveles de energía, lo que hace que la persona se sienta cansada.

4. Visión borrosa. “Un exceso de azúcar en la sangre puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en los ojos, lo que puede causar visión borrosa. Esta visión borrosa puede ocurrir en uno o ambos ojos y puede aparecer y desaparecer”, concluye.