Diabetes: estas son las señales que se pueden manifestar en la piel y a las que se debe prestar atención

La diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son muy elevados. Es una afección que de no controlarse, en el largo plazo genera daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, según afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El azúcar es la principal fuente de energía del organismo y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para ser usada como energía.

Sin embargo, en algunas oportunidades el cuerpo no produce suficiente, no produce nada o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre provocando complicaciones de salud, según indica el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos.

La diabetes si no se controla a tiempo puede ocasionar graves complicaciones de salud. - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Este padecimiento, que afecta a millones de personas en el mundo, no tiene cura. No obstante, las personas que lo enfrentan pueden adoptar diferentes acciones para mantenerlo bajo control. Es posible que haya quienes padecen de diabetes y no lo sepan, por ello es importante estar atentos a algunas señales de advertencia que pueden indicar su presencia y varias de ellas se presentan en la piel, según la Asociación de Diabetes de Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés).

Padecimientos de la piel

En este sentido, el portal Healthline, asegura que la diabetes tipo 2 tiende a asociarse con una mala circulación, que reduce el flujo sanguíneo a la piel. También puede causar daños en los vasos y los nervios.

“La disminución de la circulación sanguínea puede provocar cambios en el colágeno de la piel. Esto modifica la textura, el aspecto y la capacidad de curación”, asegura la citada fuente.

Los especialistas explican que el daño a las células de la piel puede incluso interferir con la capacidad para sudar y aumenta la sensibilidad a la temperatura y a la presión. “La neuropatía diabética puede provocar una disminución de la sensibilidad. Esto hace que la piel sea más propensa a las heridas que podrían no sentirse”.

Cuando una persona tiene diabetes puede presentar resequedad en la piel y por ello la hidratación es clave. - Foto: Getty Images

Ante esta realidad, hay algunos síntomas a los que se debe prestar atención y son los siguientes:

Cambios en la piel

Lesiones o irritación que rodea los lugares donde se inyecta la insulina

Cortes o heridas de lenta cicatrización

Cortes o heridas que parecen infectadas

También hay algunas afecciones particulares que se manifiestan en la piel cuando una persona enfrenta niveles de glucosa elevados.

Acantosis nigricans que es un área oscura y aterciopelada: Se caracteriza por una afección cutánea en la cual aparecen áreas oscuras y con textura de terciopelo. Surge en los pliegues y dobleces del cuerpo, en particular en la ingle, el cuello y las axilas.

Dermopatía diabética: Aparece casi siempre en la parte anterior de la tibia. Al principio, se ve como un abultamiento de color rosa o marrón. Después, se convierte en una mancha de color marrón sin volumen. Esta es la más común de las señales de diabetes que se manifiestan en la piel, de acuerdo con una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Edith Sánchez. Aparece casi siempre en la parte anterior de la tibia. Al principio, se ve como un abultamiento de color rosa o marrón. Después, se convierte en una mancha de color marrón sin volumen.

La mejor forma de evitar complicaciones en la piel y en otros órganos por cuenta de la diabetes, es controlando la glucosa. - Foto: Getty Images/iStockphoto