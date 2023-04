¿Cuál es la mejor verdura para la diabetes?

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Adicionalmente, explicó que hay diferentes tipos de diabetes. En la tipo 1 el cuerpo no produce insulina, mientras que en la tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar. - Foto: Getty Images

De hecho, es importante señalar que la glucosa proviene de los alimentos que se consumen.

Por ello, las personas que son diagnosticadas con diabetes deben tener una alimentación especial y el portal de salud Healthline sostiene que la mejor verdura para la diabetes es la espinaca.

Así las cosas, hay que señalar que la espinaca es una verdura que aporta proteínas, fibra, hierro, potasio, folatos, vitamina C, A, E y b-carotenos, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.

“Algunos estudios hechos en laboratorio con animales demostraron que los tilacoides presentes en la espinaca pueden aumentar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre, debido a que inhiben la actividad de las enzimas que participan en el proceso de digestión de carbohidratos. Por ello, la espinaca puede ser un importante aliado en el tratamiento de la diabetes”, explicó el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde.

La espinaca es muy es versátil, ya que puede consumirse cruda o cocida en ensaladas. - Foto: Getty Images

Con respecto al consumo, la nutricionista dietista especializada en gastronomía del IMEO, Andrea Marqués, recomendó en Cuídate Plus que para aprovechar sus propiedades nutricionales “es preferible recurrir al vapor, el microondas, el rehogado o el salteado, frente a cocciones con más agua, como hervir, cocer o guisar”.

Agregó: “Por su contenido en vitamina C, comerlas crudas (por ejemplo, en ensalada) sería la mejor manera de preservar esta vitamina. También los folatos se mantienen mejor en crudo [...] Si las cocemos, minerales como el calcio, el hierro o el magnesio se absorberán mejor. Sin embargo, perderemos gran parte de las vitaminas. Cuando las cocemos en agua abundante, podemos aprovechar el agua de la cocción como base para un caldo de verduras”.

Información nutricional por 100 g de espinaca cruda

Energía: 23 kcal

Carbohidrato: 3,63 g

Proteínas: 2,86 g

Grasas: 0,39 g

Fibras: 2,2 g

Calcio: 99 mg

Hierro: 2,71 mg

Potasio: 558 mg

Magnesio: 79 mg

Fósforo: 49 mg

Betacaroteno: 5626 mcg

Vitamina A: 469 mcg

Vitamina C: 28,1 mg

Vitamina E: 2,08 mg

Vitamina K1: 482,9 mcg

Ácido fólico: 194 mcg

La espinaca es un vegetal verde oscuro que tiene un alto contenido de vitamina K. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre tanto, para obtener todos los beneficios de la espinaca, esta debe formar parte de una alimentación balanceada y saludable; debe ser sin azúcar ni grasas saturadas, y se debe tener en cuenta que algunos alimentos que suben la insulina en la sangre son: chocolates, caramelos, mermeladas, miel, helados, gaseosas, alcohol, galletas dulces, comida rápida, harina de trigo refinada, cereales azucarados, entre otros.

Asimismo, la alimentación debe estar acompañada diariamente de ejercicio y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad. También recomienda un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

No obstante, al momento de hacer ejercicio, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacerlo y los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios, pero lo importante es cumplir los objetivos diarios.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.