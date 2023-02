Diabetes: el ejercicio que reduce los niveles de azúcar de manera natural

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Harvard School of Public Health (HSPH) y la Universidad del Sur de Dinamarca, un entrenamiento con pesas de forma regular puede reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 hasta en un 34 %.

La investigación estableció que, 30 minutos de pesas, cinco veces a la semana, reduce hasta en un 34 % el riesgo de padecerla.

Así mismo, establecieron que incluso un entrenamiento mucho menos regular, con 20 minutos por día en promedio, se puede reducir el riesgo en un 12 %, según información del portal medicalnewstoday.com.

Los investigadores también hallaron que si la persona combina un entrenamiento con pesas y ejercicios aeróbicos, como caminar a paso ligero o correr, se puede reducir el riesgo hasta un 59 %

No obstante, en los resultados publicados en la revista Archives of Internal Medicine recalcaron que el entrenamiento con pesas puede servir como una alternativa a los aeróbicos para prevenir de la diabetes tipo 2, al menos por ahora en hombres.

En la diabetes tipo 2, el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. - Foto: Getty Images

En tal sentido, ya comenzaron a investigar si el ejercicio con pesas tiene los mismos efectos en mujeres.

Vale destacar que se estima que 346 millones de personas en el mundo la padecen diabetes tipo 2, un problema de salud pública a nivel mundial está en aumento.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las muertes relacionadas con esta enfermedad se duplicarán entre 2019 y 2030.

El alimento que reduce el riesgo de diabetes tipo 2

Si bien es cierto que el consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud, no se puede omitir que tiene muchos beneficios sobre el cuerpo y el cerebro, siempre y cuando su ingesta sea moderada.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tanto los altos niveles altos de glucosa como los bajos pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro, afectando su funcionamiento.

La anterior no quiere decir que el azúcar por sí misma sea dañina, sino que en niveles no controlados es perjudicial para el cerebro, porque de ella obtiene energía, misma que le ayuda para su buen funcionamiento y al no ser regulada, la glucosa desequilibra sus funciones.

Sin embargo, los altos niveles de glucosa en la sangre suelen provocar hiperglucemia y, por ende, diabetes, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”.

Cebe recordar que la diabetes tipo 1 se debe a la no producción del páncreas de insulina; mientras que el tipo 2 es la resistencia de las células a ella. Y aunque no se puede eliminar el riesgo de sufrir esta enfermedad, sí se puede prevenir con una dieta balanceada, actividad física y la eliminación del consumo de tabaco.

La alimentación es uno de los hábitos esenciales para combatir la diabetes. - Foto: Getty Images

Alimento que reduce los niveles de azúcar

El té de jengibre puede prevenir enfermedades como el cáncer, la obesidad y la diabetes, explica Tua Saúde. Además de eliminar el exceso de líquidos en el organismo, estimula al cuerpo para que expulse la grasa, causando así la pérdida de peso, asegura.

Uno de los beneficios que tiene el consumo de té de jengibre es ayudar con la disminución de síntomas como las náuseas. De igual manera, mejorar la digestión, favoreciendo a su vez la pérdida de peso por su acción diurética.

A lo anterior se suma la prevención de diabetes porque regula el azúcar en la sangre. Además de reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, entre ellos, el de piel, pulmón, colon y estómago, señala Tua Saúde. Esta infusión también es usada para combatir la artritis y los dolores musculares.

Es importante conservar bien el jengibre para que mantenga sus propiedades naturales. - Foto: Foto: Getty images.

Es entonces que en un plan de alimentación balanceado se puede incluir el jengibre, como un alimento rico en paradol, zingerona, gingerol, con efectos para combatir enfermedades estomacales y síntomas de resfriados como el dolor de garganta, incluso, según el sitio web citado, disminuir el riesgo de diabetes y obesidad.