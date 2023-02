¿Cuáles son los alimentos que no pueden comer los diabéticos?

La diabetes es una enfermedad crónica, la cual permanece en el organismo, por lo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos detallan que su principal impacto se da en que, desfavorablemente, “afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía”.

Asimismo, los expertos dan a conocer que esta afección trunca la insulina y eso conduce a se acumule el azúcar en la sangre. Con el paso del tiempo, debido a estas altas cantidades, se producen otras consecuencias en el organismo, como “enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

Por su parte, Medlineplus, el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala que hay que saber sobre los dos tipos que hay de diabetes. Por una lado, la diabetes tipo 1, la cual no produce insulina; por el otro, la diabetes tipo 2, de mayor diagnóstico, y aparece cuando “el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada”.

En ese orden de ideas, si se tiene diabetes hay que prevenir que, con el paso del tiempo, el azúcar siga apareciendo de mayor forma. Además, incluso, si la persona no tiene esta enfermedad, nunca está de más comenzar lo más rápido posible a prevenirla.

Como se hizo mención al principio, la diabetes “afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía”. En ese sentido, la comida es esencial para trasformar o mejorar los signos que producen la diabetes.

Las clases de alimentos no recomendados para la diabetes

Teniendo en cuenta consideraciones compartidas por el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU, se deben limitar ciertos alimentos si la persona tiene diabetes, pero también como acción emergente para no resultar siendo una víctima más de la afección crónica.

Así las cosas, estas son las clases de alimentos menos prósperas para el tratamiento de la diabetes en las personas, según el citado instituto especializado:

Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans.

Alimentos con alto contenido de sal, también llamado sodio.

Dulces, como productos horneados y helados.

Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas regulares para deporte o energéticas.

Para los especialistas, el líquido más efectivo para controlar la diabetes es el agua. Asimismo, si la persona toma café o té, es mejor si añadirle azúcar.

Otra recomendación es prescindir del consumo de alcohol, pero si sucede hay que proceder con moderación, “no más de un trago al día si es mujer o dos tragos al día si es hombre”. En adición, los conocedores del tema precisan que si el diabético toma bebidas alcohólicas, debe hacerlo luego de consumir algún alimento.

Tampoco hay que sobreararse en las comidas, es decir, la alimentación balanceada tiene cantidades puntuales las cuales son instruidas por profesionales en nutrición, según el cuerpo de cada paciente.

Medlineplus consigna que, por lo general, no hay que pasarse de tres comidas pequeñas y tres refrigerios por día. Al lado de la diabetes, la obesidad también puede entrometerse, así que lo más consciente es mantener un peso saludable y realizar ejercicio.

Antes de terminar, los especialistas norteamericanos adjuntan que ningún alimento está relativamente prohibido, pero es necesario pensar en el bienestar del organismo antes de llevarlo a la boca. Frutas, verduras, granos, alimentos proteicos y lácteos, es lo más aconsejable para comer con diabetes.

En cuanto a los aceites o grasas, hay que elegir alimentos “que sean ricos en grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Estos incluyen pescado, nueces y aceites vegetales”.

Nota: la alimentación es un acto de responsabilidad, pero también de acceso.