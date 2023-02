El alimento que reduce los niveles de azúcar en la sangre y el riesgo de diabetes tipo 2

Si bien es cierto que el consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud, no se puede omitir que tiene muchos beneficios sobre el cuerpo y el cerebro, siempre y cuando su ingesta sea moderada.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tanto los altos niveles altos de glucosa como los bajos pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro, afectando su funcionamiento.

La anterior no quiere decir que el azúcar por sí misma sea dañina, sino que en niveles no controlados es perjudicial para el cerebro, porque de ella obtiene energía, misma que le ayuda para su buen funcionamiento y al no ser regulada, la glucosa desequilibra sus funciones.

Sin embargo, los altos niveles de glucosa en la sangre suelen provocar hiperglucemia y, por ende, diabetes, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”.

Cebe recordar que la diabetes tipo 1 se debe a la no producción del páncreas de insulina; mientra que el tipo 2 es la resistencia de las células a ella. Y aunque no se puede eliminar el riesgo de sufrir esta enfermedad, sí se puede prevenir con una dieta balanceada, actividad física y la eliminación del consumo de tabaco.

La alimentación es uno de los hábitos esenciales para combatir la diabetes. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Alimento que reduce los niveles de azúcar

El té de jengibre puede prevenir enfermedades como el cáncer, la obesidad y la diabetes, explica Tua Saúde. Además de eliminar el exceso de líquidos en el organismo, estimula al cuerpo para que expulse la grasa, causando así la pérdida de peso, asegura.

Uno de los beneficios que tiene el consumo de té de jengibre es ayudar con la disminución de síntomas como las náuseas. De igual manera, mejorar la digestión, favoreciendo a su vez la pérdida de peso por su acción diurética.

A lo anterior se suma la prevención de diabetes porque regula el azúcar en la sangre. Además de reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, entre ellos, el de piel, pulmón, colon y estómago, señala Tua Saúde. Esta infusión también es usada para combatir la artritis y los dolores musculares.

Es importante conservar bien el jengibre para que mantenga sus propiedades naturales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Es entonces que en un plan de alimentación balanceado se puede incluir el jengibre, como un alimento rico en paradol, zingerona, gingerol, con efectos para combatir enfermedades estomacales y síntomas de resfriados como el dolor de garganta, incluso, según el sitio web citado, disminuir el riesgo de diabetes y obesidad, ¿por qué?

Resulta que el jengibre, al ser un alimento con una acción antioxidante, estimula el buen funcionamiento de la insulina, combatiendo la aparición de diabetes tipo 2. Para obtener sus beneficios puede ser usado en la preparación de varios platos, pero el más común es el té de jengibre.

El té de jengibre ayuda en el proceso para bajar de peso, pero los expertos aconsejan mantener las rutinas de ejercicio y una dieta saludable. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Modo de preparación

Hervir un litro de agua con una cucharada de polvo de jengibre durante aproximadamente 10 minutos. Posteriormente, bajar del fuego la olla y taparla. Pasados unos minutos, se debe colar y consumir. El portal aconseja ingerirlo al menos tres veces al día.

¿Pero cuáles son los efectos secundarios del jengibre?

El jengibre puede producir reacciones alérgicas en algunas personas, por lo que no se recomienda su uso ni consumo en personas con presión alta o en mujeres que se encuentran en estado de embarazo.

Cabe recordar que según la Clínica Mayo, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias, propiciando el desarrollo de enfermedades cardíacas.