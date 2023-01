Té de cúrcuma para regular el azúcar y mejorar la sensibilidad a la insulina: así se prepara

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no utiliza de manera eficaz la ya existente, generando que los niveles de azúcar en la sangre se incrementen, pues la insulina es la hormona que se encarga de regularla.

El azúcar o glucosa proviene de los alimentos que el organismo consume y cuando se ubican por encima de lo normal se presenta un cuadro llamado hiperglucemia y es allí cuando la persona puede empezar a padecer de diabetes. Puede ser de tipo 1, que se presenta cuando el cuerpo no produce insulina, o tipo 2, en la que el organismo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales de la Organización Mundial de la Salud, las muertes por diabetes a nivel global han venido en aumento. Esta enfermedad constituye una de las 10 con mayor número de fallecimientos en el mundo, en los últimos 10 años.

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS), las muertes por diabetes aumentaron 70 % en el contexto global entre el año 2000 y 2019, con un aumento del 80 % en el número de muertes por esa causa entre los hombres.

Expertos recomiendan visitar al médico, pues el profesional de la salud le puede sugerir medicamentos para prevenir la diabetes. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

La International Diabetes Federation (IDF), estima que en el mundo un total de 463 millones de personas sufren de diabetes y proyecta que esta cifra ascienda a 700 millones para 2045.

Una de las mejores formas de hacerle frente y prevenir esta enfermedad es llevando una alimentación saludable, hábitos de vida sanos y ejercicio regular. Normalmente se trata de una enfermedad que requiere de tratamiento; sin embargo, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a prevenirla y controlarla en caso de que la persona ya la padezca.

Uno de ellos es la cúrcuma, especia que tiene múltiples propiedades y beneficios para la salud en general. Sus bondades medicinales se le atribuyen a la curcumina, que es su compuesto principal.

La cúrcuma destaca por ser un poderoso antiinflamatorio y antioxidante, según el portal Mejor con Salud. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia resalta sus beneficios en pacientes con obesidad a causa de la diabetes.

Existen diversas formas de consumirla para prevenir los niveles elevados de azúcar en la sangre. Una de las más sencillas es usarla como especia que complemente los platos, tal como se usa el curry o cualquier otra. Sin embargo, se recomienda hacer preparaciones a base de cúrcuma para aprovechar al máximo sus beneficios, de acuerdo con Mejor con Salud.

Una de estas es el té de cúrcuma con leche, preparación para la que se requiere de una taza de leche, una cucharadita de cúrcuma en polvo y media cucharadita de miel. Para elaborar esta bebida, conocida como leche dorada, se debe diluir la cúrcuma en polvo en un vaso de leche y se mezcla hasta que no haya grumos. Si la persona prefiere, le puede agregar un poco de miel y beber una o dos veces al día.

- Foto: SEMANA

De otra parte, la sensibilidad a la insulina es la capacidad de la insulina para reducir los niveles de glucosa circulante, lo que ocurre mediante dos mecanismos: estimula el uso de glucosa por parte del músculo y, en menor proporción, de la grasa, y suprime la producción hepática de glucosa, según explicó la revista Medwave.

Por ello, el portal Gastrolab Web reveló que el té de cúrcuma sirve mejorar la sensibilidad de la insulina, pues “los compuestos de la cúrcuma le otorgan grandes propiedades medicinales a esta especia. Sus aceites volátiles (turmerone, atlantone y zingiberene), proteínas, resinas y azúcares, también contribuyen a su poder sanador. Además, para completar su perfil de ‘reina de las especias’, también contiene fibra dietética, vitaminas C, E y K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc”, de acuerdo con el grupo Sanitas en España.

Así las cosas, para obtener los beneficios se debe hervir una taza de agua y se agregan dos cucharaditas de cúrcuma en polvo.