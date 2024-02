¿Dormir en camas separadas? Cada vez más parejas ‘parten cobijas’ para preservar la relación; ¿se le mediría?

Sarah Jessica Parker, estrella de Sex and the City , y su esposo, Matthew Broderick, con quien se casó en 1997, parecieron encontrar el secreto de su larga relación al vivir en habitaciones distintas y solo encontrarse para disfrutar de veladas románticas previamente acordadas.

Precisamente, a finales del año pasado, la reconocida actriz estadounidense relató en el pódcast Lipstick on the Rim que no dormir en la misma habitación ha sido una suerte de secreto de la felicidad. “Creo que debemos normalizar los dormitorios separados”, agregó.

Y aunque no están casados ya, el director de cine Tim Burton y la actriz británica Helena Bonham Carter también se sumaron a esta tendencia. “Tim ronca y eso es un factor muy pesado”, confesó ella en una entrevista. “Probamos muchos remedios que no funcionaron. Él tiene el tabique desviado y no quiso operarse”, aseguró la reconocida actriz, que, entre otros grandes papeles, encarnó a la princesa Margarita en las dos últimas temporadas de la exitosa serie The Crown.