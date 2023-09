Dos hierbas aromáticas que ayudan a prevenir la osteoporosis

Algunas afecciones de salud suelen ser frecuentes en pacientes de avanzada edad, debido a que el cuerpo no cuenta con la misma vitalidad que cuando se era joven, sin embargo, en el desencadenamiento de diversas patologías no solo influye la edad; la alimentación que lleve una persona, si es sedentaria o no, si duerme el número de horas adecuadas durante la noche, también son factores que influyen de manera directa en el desencadenamiento de diversas enfermedades.