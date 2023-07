Edulcorantes: ni son cancerígenos si se ingieren en las cantidades adecuadas, ni ayudan a bajar de peso

Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet , presentado en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) en junio de este año, señaló que “será una enfermedad definitoria de este siglo” y su manejo en las próximas dos décadas determinará la esperanza de vida durante los siguientes 80 años.

Una verdad a medias

Así lo explica Roberto Tamayo Godoy, endocrinólogo y nutricionista, quien comienza por decir que, antes de cualquier discusión, una cosa debe quedar clara: “Volver al consumo de azúcar no es una opción”.

Por ello, en su opinión, los edulcorantes como el aspartamo seguirán representando una opción más saludable para endulzar. “ Como en todo, no se puede abusar de su consumo. La dosis recomendada al día no puede pasar de los 40 miligramos por kilogramo de peso corporal . En otras palabras, mantener un consumo por debajo de estas dosis resulta seguro”, indica Tamayo.

Y abunda en su explicación a manera de ejemplo: si una lata de refresco contiene entre 200 y 300 miligramos de aspartamo, un adulto con un peso de 70 kilogramos necesitaría consumir entre nueve y catorce latas diariamente para sobrepasar la ingesta diaria admisible, “algo que no es en absoluto habitual, siempre y cuando no se consuman otros alimentos con ese mismo componente”.

“Cada miligramo suma”

Por eso, explica que, cuando comienza un cambio en las rutinas de alimentación de sus pacientes, lo primero que los obliga a dejar es el azúcar. “Pero el segundo reto es que no busquen ningún reemplazo artificial. Debemos dejar esa obsesión de que todo nos debe saber dulce. Los edulcorantes pueden resultar igual de adictivos, así se vendan como saludables, por la falsa idea de que se usan en menor cantidad que el azúcar. Así que la idea es aportar a la dieta productos naturales como la miel orgánica”, dice Rivera.

Y en este punto entra uno de los aspectos más de fondo de la discusión sobre el uso o no de edulcorantes: qué tan eficaces son en realidad en el propósito de bajar de peso. “Es algo que no está probado. No hay evidencia científica concluyente al respecto. Y la OMS lo ha dejado claro en varias oportunidades. Ese es un cuento de la industria de alimentos, que tiene detrás una efectiva y mediática estrategia de publicidad”, indica Rivera.