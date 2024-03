El alimento que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos naturalmente

Los beneficios del tofu

Como ya se mencionó, el tofu es una alternativa para cuidar la salud cardiovascular. Según una revisión de estudios publicada en la revista Nutrients y titulada “Beyond the cholesterol-lowering effect of soy protein: A review of the effects of dietary soy and its constituents on risk factors for cardiovascular disease”, las proteínas, la fibra y los fitosteroles de la soja tienen efectos cardioprotectores.