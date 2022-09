El alimento que mejora la salud del corazón y ayuda a tratar la diabetes

El consumo de ciertos alimentos puede retrasar la aparición de enfermedades o, quizá, contrarrestarlas, por lo que es importante estar bajo la supervisión de un nutricionista para poder obtener toda la riqueza que trae una dieta balanceada.

El azúcar, aunque puede ser deseable ante los ojos, es perjudicial para la salud tras una alta ingesta, por lo que se recomienda verificar previamente el etiquetado de los alimentos que se consumen. Por ejemplo, las bebidas azucaradas son algunos de ellos que pueden desarrollar enfermedades, como la diabetes tipo 2 y hasta caries, explica la Organización Mundial para la Salud, OMS.

“El menor consumo de bebidas azucaradas implica una reducción de la ingesta de «azúcares libres» y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental”, señala la OMS.

Entre otros problemas que puede causar el alto consumo de azúcar se encuentran la obesidad, misma que desarrolla otras enfermedades o complica sus tratamientos, como la artritis reumatoide o las afecciones que aquejan el corazón.

Un alimento predilecto

Por lo anterior, al igual que las grasas no saludables, es primordial reemplazar el azúcar añadido por otros edulcorantes como la miel, que al ser natural puede traer muchos beneficios a la salud. No obstante, su alta ingesta puede ser desfavorable para quienes quieren perder peso.

El portal de salud Tua Saúde asegura que la miel puede ayudar a mejorar la salud del corazón, porque tiene la capacidad de producir mayor flujo sanguíneo, contrarrestando la presión arterial. Además, como puede reducir los niveles de azúcar, no solo contribuye en la diabetes sino a un peso ideal.

Entre otros beneficios que tiene el consumo de este alimento natural se encuentran sus efectos sobre el cerebro, ayudando a mejorar la memoria y hasta la ansiedad; esta última, en algunos casos, se considera un trastorno que afecta la calidad de vida de una persona.

Foto de referencia sobre miel - Foto: Getty Images

La diabetes

La diabetes es una enfermedad en la cual el páncreas no produce insulina (diabetes tipo 1) y/o las células se resisten a ella (diabetes tipo 2) desencadenando otras afecciones como insuficiencia renal, infarto, ACV, entre otras, afirma la Organización Mundial para la Salud, ya que causa un daño en el sistema nervioso.

Una buena alimentación acompañada de ejercicio junto al bajo consumo de cigarrillo pueden prevenir una diabetes tipo 2. La anterior no significa que elimine las probabilidades de riesgo, sino que las reduce.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, se refiere a esta afección como una enfermedad crónica en la que “el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar”, por lo que a los pacientes diagnosticados con esta afección se les relaciona con hiperglucemia.

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney precisa que los principales síntomas que experimenta una persona con diabetes, son: fatiga, ampollas/úlceras que no sanan, hormigueo en las extremidades, visión borrosa, sed y constante ganas de orinar.

La alimentación es uno de los aspectos claves que deben controlar los pacientes de diabetes. - Foto: Getty Images

Problemas del corazón

Muchas son las afecciones que se pueden asociar con el corazón, como la enfermedad de arterias coronarias, insuficiencia cardíaca, arritmia, entre otras.

Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la insuficiencia cardiaca se debe a la incapacidad del corazón de bombear sangre, lo que no significa que se detenga, sino que no hay flujo de sangre suficiente.

La entidad americana puntualiza algunos causantes de la insuficiencia cardíaca como: endocarditis, cardiomiopatía, ataque al corazón, presiona arterial alta, diabetes, obesidad, entre otros. Es de mencionar que este músculo debido a algunas lesiones puede presentar malos funcionamientos.