La fruta rica en fibra que ayuda a regular el colesterol de forma natural

La importancia de la fibra

El beneficio de la guayaba

Según el estudio titulado “The effect of pectin extracted from guava on lipid profile in adults with different cardiovascular risk”, se ha demostrado que el alto consumo de fibra dietaria, como pectina, es beneficioso para la salud, ya que posee propiedades anticancerígenas y disminuye los niveles de glucosa y colesterol en sangre.