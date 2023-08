El cereal que se debe consumir para bajar el colesterol “malo” y los triglicéridos

Los triglicéridos y el colesterol son lípidos abundantes en el organismo. El instituto Mayo Clinic explica que los primeros almacenan las calorías no utilizadas y proporcionan energía al cuerpo; mientras, el segundo, es utilizado para construir células y algunas hormonas.

En niveles indicados, estas grasas no ofrecen riesgo para la salud, pero si se elevan pueden ocasionar daños al corazón. Los triglicéridos son el lípido más importante en la sangre, pero tenerlos por encima de las cantidades normales, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis, según la Fundación Española del Corazón.

La avena para regular lípidos en la sangre

Lo propio sucede con los triglicéridos. Una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Valeria Sabater, refiere un estudio publicado en Journal of Medical Association of Thailand, según el cual el consumo diario de este cereal no solo ayuda a disminuir los niveles de colesterol, sino también los triglicéridos en las personas adultas.