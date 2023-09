El fruto seco con efecto laxante que ayuda a expulsar las heces y alivia el estreñimiento

“El estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa. Debe consultar con el médico si tiene estreñimiento y sangrado por el recto, sangre en las heces, dolor continuo en el abdomen, u otro signo de un problema médico”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.