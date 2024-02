El jugo diurético que ayuda a reducir los triglicéridos naturalmente

“Los triglicéridos son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, señala el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.