El método de ejercicio que ayuda a bajar de peso

Para perder peso no solo se necesita intención, sino también disciplina, puesto que es indispensable, teniendo en cuenta que algunos ejercicios no son aptos para todas las personas, y tampoco todos desean ir al gimnasio o practicar un deporte, porque, quizá, tienen enfermedades como la artritis reumatoide que afectan su calidad de vida, u optan por dietas que prometen quemar grasa.

Por ejemplo, la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases desmiente el mito que hay en el pensamiento colectivo, sobre realizar ejercicios con levantamiento de pesas, “que no queman calorías, y si aumentan los músculos”. Con respecto a esto, la entidad nombrada asegura que para que los músculos se agranden incide el factor genético, y la clase de rutinas física que se lleve a cabo.

Además, rechaza la teoría que existe que si no se hace ejercicio por un tiempo prolongado, este no sirve. Resulta que tal y como lo indica la institución americana, los expertos aconsejan que de no ser posible tener rutinas físicas continuas, se pueden dividir en horarios, ya sea en el día o en la semana. Sumado a esto, los ejercicios aeróbicos pueden ser útiles para este fin, como correr o caminar.

Entre otras cosas, las dietas balanceadas ricas en frutas y verduras son indispensables para la salud, independientemente del objetivo que se quiera alcanzar. No obstante, NIDDK, asegura que estos planes de alimentación que se promueven hoy en día, aunque pueden prometer bajar de peso rápidamente, no necesariamente perduran, porque al restringir cierto tipo de alimentos, o una gran cantidad, una persona se cansará, comerá y volverá a su peso normal.

Foto referencia sobre ejercicios de espalda. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esto, puntualiza que la mejor manera para perder peso es reducir las porciones previo a la ingesta de cualquier comida, además de que sean saludables, y bajas en calorías.

La Organización Mundial para la Salud, OMS, en un artículo publicado en 2021, informa que ″más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad”, lo que concluye que los niños también son vulnerables a tener sobrepeso, mismo que es perjudicial no solo en su etapa de crecimiento sino en su vida adulta.

Al terminar una rutina, lo más recomendable es estirar los músculos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El mejor método de ejercicio para bajar de peso

AARP cita un estudio de la Universidad de Kentucky publicado en 2020, donde se evidenciaron resultados proporcionales en quienes hacían ejercicios hasta de 300 minutos a la semana, con quienes, tal vez, hacían menos, concluyendo que aunque se perdía peso y se quemaba grasa, el consumo de alimento es similar al esfuerzo que hicieron.

Por esto, el portal web, cita que aunque el ejercicio en general es importante, existen algunos métodos o actividades que por su falta de frecuencia o ritmo no necesariamente ayudan a perder peso, como por ejemplo caminar: no es lo mismo caminar de una manera cómoda o serena, que hacerlo con alta intensidad, evitando cualquier tipo de lesión.

Es entonces que los intervalos para hacer ejercicio pueden ser útiles para la pérdida de peso, es decir, entre baja y alta intensidad. Por consiguiente, también se puede incluir el levantamiento de pesas.

Los ejercicios HIIT significan entrenamientos en intervalos de alta intensidad y baja, es decir, que son tan rápidos que, según Men’s Health, pueden ayudar a quemar grasa por lo que son el mejor método para bajar de peso. Lo fundamental en este tipo de actividad física es el esfuerzo y el descanso que hay entre series. Si se es principiante se aconseja iniciar entre 15 a 30 segundos intensos de ejercicio.

Se recomienda consultar con un entrenador físico para estar bajo supervisión y evitar posibles complicaciones o malas posturas a la hora de hacer cualquier tipo de rutina.