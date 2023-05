El poderoso alimento que aumenta la masa muscular, ayuda a adelgazar y rejuvenece el cuerpo

Tener un peso adecuado para la edad y la talla es fundamental para que el cuerpo se encuentre en mejores condiciones para combatir y prevenir diversas afecciones. Además, esto también influye de manera positiva en la autoestima de los individuos, una persona a gusto con su cuerpo se sentirá mejor consigo misma.

El aumento de la masa muscular es lo que se recomienda para los pacientes que están por debajo del peso deseado o adecuado para su talla. Para poder aumentarlo de manera sana, la idea es expandir el tamaño de sus músculos por medio de la alimentación e implementando una rutina de ejercicios enfocada en actividades de fuerza y resistencia.

Para poder adelgazar también se necesita combinar alimentación con actividad física; sin embargo, en este caso no se le dará prioridad a los ejercicios de fuerza y resistencia sino a los de cardio. Esto no quiere decir que no se harán, la idea es combinarlos para poder evitar que al quemar la grasa corporal, la piel no comience a verse flácida por lo que también son importantes los ejercicios de fuerza.

Adelgazar no es sinónimo de aguantar hambre, como mínimo hay que comer cinco veces al día. La recomendación es contar con la asesoría de un nutricionista para que diseñe un plan de alimentación propicio para cada paciente teniendo en cuenta sus necesidades bien sea adelgazar o aumentar masa muscular.

Una alimentación sana y equilibrada es indispensable para tener el peso corporal adecuado y mantener los niveles de azúcar adecuados en la sangre. - Foto: Getty Images

En medio de la importancia de seguir un plan de alimentación sano y equilibrado, hay alimentos que han sido catalogados como superalimentos o superfood, estos son llamados de esta manera gracias a la cantidad de vitamina y minerales que los componen. Varias personas consumen algunos de ellos para tratar y prevenir ciertas afecciones; sin embargo, antes de ello se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud.

20 minutos en su sección de salud y cuidado personal menciona la importancia de consumir semillas de quinoa, este alimento es catalogado como un superalimento y se suele emplear en medio de una dieta para adelgazar, aumentar masa muscular y rejuvenecer el cuerpo en su totalidad.

Salena Sainz, farmacéutica, dietista nutricionista y directora de Nature Nutrición menciona la importancia de involucrar esta semilla en la dieta.

“Fue la NASA quien catapultó a este desconocido grano con una excepcional composición donde se equilibran proteína, grasa y carbohidratos. Su destino era el cultivo para los viajes espaciales de larga duración. Su principal beneficio proviene de que la mayor parte de sus calorías se ofrecen en forma de carbohidratos complejos. Además, este superalimento también aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos, convirtiéndolo en un alimento muy proteico”, explica la dietista.

La quinoa se destacan por tener vitaminas del tipo B, C, E por lo que es un excelente aliado para mejorar la salud del cerebro, además gracias a sus propiedades antioxidantes combate los radicales libres que quieren atacar a las células impidiendo el envejecimiento prematuro en los pacientes que la consumen con frecuencia.

La quinoa es un alimento con muchos nutrientes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este alimento también contiene grandes cantidades de calcio por lo que puede ser ingerida para prevenir y tratar afecciones en los huesos y lo dientes. A su vez, previene el daño en el ADN de las células y eleva la síntesis de colágeno (proteína encargada de brindarle firmeza y elasticidad a la piel y otras zonas del cuerpo).

Su rica composición en aminoácidos importantes, como la lisina, la arginina y cistina, sin olvidarnos de la metionina, hacen que la quinoa sea importante para el desarrollo cerebrovascular”, aclaró la nutricionista.

Tener un peso elevado puede desencadenar enfermedades coronarias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La quinoa es involucrada en planes de alimentación tanto para aumentar masa muscular como para bajar de peso, debido a que tiene cantidades considerables de proteína, pero a la vez cuenta con pocas calorías.

“Destaca su bajo contenido en grasas, que le hace ser la elección perfecta en aquellas pautas donde se necesita un control calórico, pero sin olvidar un aporte de ácidos grasos saludables como el ácido linoleico”, destacó la profesional de la salud.