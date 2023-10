El poderoso té que elimina el estrés y la ansiedad en el trabajo

En medio del afán del día a día y por las exigencias del mundo laboral puede que se padezca de estrés y de ansiedad del trabajo . De acuerdo con el portal de Función Publica del Gobierno colombiano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”.

Por el lado de la ansiedad, esta se define, según el portal Medline Plus, es un sentimiento de miedo o inquietud que puede ser una reacción normal al estrés y que puede sentirse también a nivel físico. No obstante, cuando se convierte en un trastorno, este no es temporal y se puede convertir en un problema.