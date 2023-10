Lo que sucede si se toma el jugo verde después de comer

Además, se debe destacar que este tipo de bebidas suelen mejorar el tránsito intestinal y muchas personas los consumen para la pérdida de peso. No obstante, es importante no solo incluirlo en una dieta equilibrada, sino también consultar con un profesional de la salud antes de una ingesta regular.

Otros beneficios del batido verde

¿Qué sucede si se toma el jugo verde después de una comida?

No obstante, Cocina Fácil argumenta que consumir esta bebida después de comer o minutos antes de desayunar puede no ser útil porque el cuerpo no absorbe todos los nutrientes. Inclusive sugiere variar las verduras que se utilizan como las espinacas, es decir, no elegir la misma todos los días.