El raro tipo de cáncer que provoca mareos durante el día

El cáncer es una enfermedad muy grave. Afecta a miles de personas en Colombia y en diferentes partes del mundo. A pesar del constante avance de la ciencia, aún no existe una cura que acabe con este trastorno.

Puede aparecer en personas de cualquier edad. Los profesionales de la salud recomiendan realizarse chequeos médicos regulares para evidenciar si se padece de cáncer o no.

¿Qué pasa si se come gelatina después de almorzar?

Contexto: ¿Qué pasa si se come gelatina después de almorzar?

Si la enfermedad se detecta a tiempo, el porcentaje de esperanza de vida es alto. Si no se detecta de forma temprana, sucede todo lo contrario. La quimioterapia y la radioterapia son los principales tratamientos para combatir la afección.

“A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos). Los tumores cancerosos se diseminan (o invaden) los tejidos cercanos. También podrían viajar más lejos a otras partes del cuerpo y formar tumores, un proceso que se llama metástasis”, agrega la entidad.