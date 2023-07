El superalimento que funciona como laxante, mejora la salud de la piel y elimina la resequedad ocular

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) es importante en un plan de alimentación diario comer por lo menos de 2 a 3 porciones de frutas, ya que son alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibras, como por ejemplo, el tamarindo.

De acuerdo con Tua Saúde, es una fruta que tiene efectos hipoglucémicos, con la capacidad de regular el azúcar en la sangre, y por ende, reducir el riesgo de diabetes, una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede dañar a largo plazo los órganos del cuerpo.

Beneficios tras consumir tamarindo

El colesterol “es una sustancia cerosa”, según la Clínica Mayo, que se acumula en las arterias impidiendo el flujo sanguíneo, incidiendo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Una de las maneras más fáciles para regular el colesterol es mantener una dieta rica en frutas y verduras que no priorice alimentos ricos en grasa y azúcar. Por tanto, Tua Saúde menciona que el tamarindo, gracias a las saponinas, puede reducir el colesterol LDL.

Dentro de sus beneficios también se encuentra su capacidad de prevenir el envejecimiento prematuro porque está compuesto de antioxidantes, que, según MedlinePlus, neutralizan los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

El tamarindo contiene fibra tanto soluble como no soluble, la cual ayuda a eliminar grasas y azúcares. - Foto: Foto: Getty images.

Asimismo, el sitio web comenta que este alimento al estar compuesto de vitamina A procura la salud ocular, reduciendo el riesgo, ya sea de cataratas o degeneración macular.

Cabe recordar que la enciclopedia médica a través de su servicio en línea señala que la vitamina A es un nutriente liposoluble “que se almacena en el hígado”, que participa en “la formación y mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos”, por lo que se le conoce como retinol, “ya que produce los pigmentos en la retina del ojo”.

De hecho, la deficiencia de esta vitamina puede causar ceguera nocturna y lesiones irreversibles en la córnea, como por ejemplo, la xeroftalmia, que en otras palabras, es el síndrome del ojo seco: “Los ojos secos se presentan cuando el ojo es incapaz de mantener una capa saludable de lágrimas”, precisa MedlinePlus.

Estos son los frutos de tamarindo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Continuando Tua Saúde, menciona que el tamarindo puede también combatir el estreñimiento, ya que es un trastorno digestivo donde las heces son grumosas y secas, difíciles de evacuar. Por tanto, gracias a sus fibras, esta fruta puede aumentar el bolo fecal facilitando la digestión.

Otra vitamina importante del tamarindo es la C que se considera un antioxidante útil para desinflamar la piel o cualquier afección que se produce en ella.

Por ejemplo, un artículo publicado por Harvard Medical School, explica que la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV.

Fruta con mayor presencia en Latinoamérica y Asia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, el estudio “Los roles de la vitamina C en la salud de la piel”, liderado por Juliet M. Pullar, Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando su textura.

Finalmente, el tamarindo puede colaborar con la pérdida de peso gracias a sus fibras y efecto llenura que impide la ingesta de otros alimentos, incluso Tua Saúde asegura que puede reducir la absorción de grasa. No obstante, es importante medir su consumo porque podría incidir en el aumento de peso porque tiene un aporte alto en calorías.

Cabe recordar que para perder peso también se debe realizar una rutina de ejercicio adecuada que contribuya a la salud física y mental.