El té natural para eliminar los gases intestinales y limpiar el colon

Para cuidarlo es importante consumir fibra, ya que permite retener el agua, la cual es usada para hacer las heces más formadas y suaves, y así ayudar a los músculos del colon a movilizarlas hacia el recto. Si esto no ocurre, el colon continúa absorbiendo agua, volviéndolas duras y causando estreñimiento.

Té de anís

Otras propiedades del anís

Colon irritable

Los alimentos que se pueden consumir

El portal de salud, Tua Saúde , explica que las personas que tienen esta afección deben incluir en su dieta alimentos de fácil digestión que no provoquen irritación como los alimentos grasos y picantes.

Entre tanto, no se puede generalizar la lista de productos que se pueden o no consumir porque todos los organismos no los toleran o asimilan de la misma manera, por lo que consultar con un nutricionista puede ser la mejor opción para tratar este síndrome.