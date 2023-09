Elon Musk: explosiva biografía describe cómo su padre lo maltrataba de niño, el acoso escolar del que fue víctima y su predilección por los amores tóxicos

Acaso quién no querría conocer qué hay detrás del hombre a quien no solo persiguen los negocios con varios ceros a la derecha, sino también los escándalos: su errática negociación de Twitter, a la que rebautizó X y que convirtió en una novela de tintes dramáticos que duró varios meses; su romance con Nicole Shanahan, la esposa de Sergey Brin, cofundador de Google y viejo amigo del CEO de Tesla y SpaceX; su gran cantidad de hijos (diez hasta ahora), y el hecho mismo de que uno de ellos, Vivian Jenna Wilson, demandó ante la justicia un cambio de nombre pues se lleva tan mal con su padre que no le interesa ser reconocida como una de sus hijas.