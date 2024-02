En los dos primeros meses del año se incrementan los divorcios en Colombia; consejos de una experta para salvar una relación

“Muchos ya tenían la decisión tomada de terminar, pero no se habían atrevido a dar el paso, y la tensión propia de los primeros meses del año, les dan el valor que se necesitaban”, agrega Vanesa Matiz. Y agrega que quienes toman la difícil decisión de separarse, prefieren cortar con su pareja antes que compartir más tiempo con alguien a quien ya no aman.

El de Joe Manganiello y Sofía Vergara fue uno de los divorcios más sonados de 2023. Según se supo, la relación se acabó porque la colombiana no deseaba tener más hijos. (Photo by Chelsea Lauren/WWD/Penske Media via Getty Images) | Foto: Penske Media via Getty Images