Enfermedades de la vista: estas son las seis más comunes

Las enfermedades en los ojos no siempre presentan síntomas. Por ello, es importante realizar exámenes visuales frecuentemente. Iniciar un tratamiento oportuno ayuda a prevenir la ceguera.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica las seis enfermedades de la vista más comunes.

1. Errores de refracción

Para que el ojo pueda enfocar, necesita de la córnea y el cristalino. Los errores de refracción ocurren cuando la forma del ojo no permite hacerlo correctamente. Esto puede deberse a los cambios que sufre la córnea o al envejecimiento cristalino, explica Medline Plus.

Existen diferentes errores de refracción:

Miopía o corto de vista: la visión es clara de cerca, pero borrosa de lejos.

Hipermetropía o hiperopía: la visión es clara de lejos, pero borrosa de lejos.

Presbicia: incapacidad para enfocar de cerca (signo de envejecimiento).

Astigmatismo: dificultad para enfocar gracias a la córnea.

2. Cataratas

Este problema de la vista suele aparecer en las personas adultas mayores. De acuerdo con la Biblioteca, alrededor de los 80 años, más de la mitad de las personas que viven en Estados Unidos tiene esta enfermedad. Esta afección consiste en una catarata que nubla el lente del ojo, afectando la vista, ya se uno o ambos ojos.

Algunos de los síntomas que incluyen este problema visual son:

Vista borrosa.

Colores que parecen desteñidos.

Resplandor alrededor de las luces.

Dificultad para ver bien de noche.

Ver doble.

Cambios frecuentes en las recetas de los lentes.

3. Glaucoma

Este es un conjunto de enfermedades que pueden dañar el nervio óptico. Ocurre “cuando la presión del líquido que se encuentra dentro de los ojos aumenta lentamente y lesiona el nervio óptico. Es posible que al comienzo no haya síntomas. Sin tratamiento, las personas con glaucoma perderán la visión periférica (de lado)”, detalla Medline Plus. Aunque no existe una cura para esta afección, puede ser controlada.

4. Enfermedades de la retina

La retina es el tejido que percibe la luz y envía las imágenes al cerebro. Dentro de ella, se encuentra la mácula, la cual da la capacidad de enfoque centrar y la agudeza para poder leer. Las enfermedades que afectan a la retina pueden afectar la vista y en un caso grave, provocar ceguera:

Degeneración macular

Enfermedad diabética del ojo.

Desprendimiento de retina.

Retinoblastoma.

Membrana epirretínica.

Agujero macular.

Cuerpos flotantes.

5. Degeneración macular

Esta enfermedad destruye la agudeza de la visión central. “Uno de los primeros síntomas es una visión borrosa. La seca, ocurre cuando las células de la mácula sensibles a la luz se deterioran. Lentamente, se pierde la visión central. Uno de los primeros síntomas es ver torcidas las líneas rectas”, señala Medline Plus.

6. Conjuntivitis

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la conjuntivitis generalmente es causada por un virus, bacterias o alérgenos. Los síntomas que incluye son: