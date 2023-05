¿Es necesario darle agua a un bebé? Esto dicen los expertos

La salud de un bebé es un factor que se debe preservar con algunos cuidados minuciosos, ya que los primeros meses de vida son decisivos para su buen desarrollo. Por lo general, el alimento que consumen los bebés en sus primeros seis meses es la leche materna, pues sus órganos no están bien desarrollados para recibir y procesar otros tipos de alimentos.

Sin embargo, muchas veces se cree que el agua por ser un producto líquido como la leche materna es bueno para la salud de los bebés, pero no es así. De hecho, en un video publicado en TikTok y retransmitido por Daily Mail, la doctora Eva María Pérez advierte que dar agua antes de los primeros seis meses a un bebé podría traer graves consecuencias para su salud.

Según la especialista, los riñones de los bebés tienen la mitad del tamaño que el de los adultos, lo que les impide filtrar el agua de forma correcta y, por lo tanto, se pueden presentar consecuencia que en muchos casos llegan a ser fatales.

De esta forma, no se recomienda darles agua a los bebés, porque también podría producirse una intoxicación por agua, que técnicamente es conocida por hiponatremia, una disminución en la concentración de sodio, generalmente causada por un exceso de agua en comparación con el sodio, explica el portal web Todo Para Ellas.

Por otra parte, en el video mencionado, la médica indica que esta afección puede causar todo tipo de daños, desde la inflamación del cerebro hasta ataques epilépticos que pueden ocasionar la muerte del bebé. Cabe mencionar que para que un adulto padezca hiponatremia, tendría que consumir varios litros de agua, mientras que para un bebé, solo necesita poca cantidad de este líquido.

La leche materna es el único alimento que deben recibir los bebés recién nacidos. - Foto: Getty Images/Image Source

Otro de los riesgos que se podría ocasionar es una deficiencia nutricional para el bebé. De hecho, todas las necesidades de hidratación son cubiertas por la leche materna y la fórmula recomendada por los especialistas en salud.

Asimismo, antes de los seis meses, la capacidad del estómago de un bebé es muy diminuta, por lo que se llena rápidamente y al darles agua, se sentirán muy llenos y sin apetito para el consumo de su principal fuente nutricional, la leche materna.

Frente a este panorama, la doctora en mención concluyó que hasta los seis a doce meses de vida del bebé es la etapa adecuada para incorporar de a poco el agua en la dieta. Con respecto a la cantidad, se estima que de 0,8 a un litro al día es más que suficiente para ellos.

¿Es mejor tomar agua fría o al clima?

Tomar cantidades adecuadas de agua es una de las prácticas más saludables que pueden implementar las personas para garantizar su bienestar y su calidad de vida. De hecho, la evidencia científica ha demostrado que mantenerse hidratado puede tener múltiples beneficios para el organismo.

Hay, sin embargo, algunas dudas frecuentes que pueden tener las personas sobre la forma correcta de tomar agua, la temperatura adecuada a la que debe estar, la cantidad diaria que se debe ingerir y el ritmo al cual se debe consumir.

Una investigación publicada por la revista científica 'The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' mostró que tomar agua fría puede incrementar el gasto energético del organismo y, con ello, favorecer la pérdida de peso. - Foto: Getty Images

En cuanto a la temperatura, las investigaciones muestran que puede variar según las necesidades de cada persona. En otras palabras, puede tener beneficios distintos dependiendo de lo que cada paciente esté buscando.

Una investigación publicada por la revista científica The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism mostró que tomar agua fría puede incrementar el gasto energético del organismo y, con ello, favorecer la pérdida de peso. No obstante, este efecto no es lo suficientemente significativo como para combatir condiciones de salud como la obesidad.

Por su parte, el medio español El Confidencial advirtió que el consumo de agua al clima puede ayudar a que las personas se hidraten más debido a que tomar el líquido de esta forma es mucho más fácil y, por lo tanto, favorece que las personas tomen más cantidades.

A su vez, el portal web GQ de México advirtió que tomar agua caliente puede favorecer la digestión, pues no solo relaja el tracto gastrointestinal, sino que ayudaría a descomponer los alimentos con mayor facilidad.

Algunas fuentes recomiendan tomar cerca de ocho vasos de agua diarios, aunque también puede garantizarse la buena hidratación con el consumo de otras bebidas y alimentos. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

En cuanto a la cantidad adecuada que se debe tomar diariamente, hay distintas opiniones al respecto. La Clínica Mayo de Estados Unidos, por ejemplo, señala que la principal función del consumo de agua debe ser restaurar los líquidos que el cuerpo gasta todo el tiempo.

“Todos los días pierdes agua a través de la respiración, la transpiración, la orina y las deposiciones. Para que tu cuerpo funcione correctamente, debes reponer el suministro de agua consumiendo bebidas y alimentos que contengan agua”, explica la institución médica.