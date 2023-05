Tenga en cuenta cómo se debe usar el agua micelar si tiene acné

Cuando se habla de limpiar el rostro se debe hacer énfasis en esa rutina que va a garantizar tener una piel no solo libre de impurezas, sino lozana y tersa.

Es necesario tener en cuenta que hay que limpiar el rostro así no haya utilizado ningún tipo de maquillaje. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es necesario tener en cuenta que hay que limpiar el rostro así no haya utilizado ningún tipo de maquillaje. No solo los cosméticos obstruyen los poros del cutis, sino que los agentes externos (como puede ser la contaminación) o el exceso de sebo en caso de piel grasa, también intervienen a la hora de taponarlos.

Al limpiar el rostro correctamente, facilitará que su piel respire y se produzca por las noches la renovación celular, un factor clave para lucir una tez sana y bonita. Tal y como lo señala Mejor con Salud, el agua micelar es un limpiador que retira la suciedad de la piel brindando una textura suave a la misma.

El agua micelar está formulado a base de micelas, moléculas capaces de atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislándola y transportándola a través del agua para eliminarla de la piel.

Sus compuestos son tensioactivos que generan micelas que se definen como el conjunto de moléculas repulsivas a la humedad. Entre sus propiedades se destaca como astringente, emoliente e hidratante debido a su función conjunta con el agua.

Aunque su labor más relevante es como limpiador, su uso como tonificador es elogiado. El artículo publicado por el Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) “Compatibilidad piel sensible del agua micelar”, determina que este producto es apto para quienes tienen una piel sensible, ya que tienen un efecto bajo de irritación e inflamación en la piel y alto en hidratación.

Estas micelas actúan como emulsionantes. Esto permite disolver los compuestos insolubles y, por tanto, el agua micelar actúa como un ‘todo en uno’ que además limpiar, consigue tonificar e hidratar la piel.

Además, sirve como desmaquillante y también como producto de limpieza lo cual es muy bueno porque reduce la cantidad de productos que se deben tener en cuenta cuando se habla de skincare.

Esta misma agua micelar que ha utilizado para limpiar y desmaquillar su cara, está realizando la acción de tonificar la piel a la vez. Esto tiene una gran ventaja y es la de hacer la rutina de belleza mucho más rápida.

El agua micelar es un producto hidratante para la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ventajas de usar agua micelar

La acción de las micelas es la que consigue que el agua micelar sea un producto todoterreno que además no reseca, sino que la deja la piel sedosa y brillante.

Este producto es especialmente útil en pieles sensibles porque no agrede la piel.

El agua micelar no lleva alcoholes ni parabenos y suele ser de los productos con mejor tolerancia dérmica.

Si tengo acné, ¿puedo usar agua micelar?

Según el portal elle.com, en caso de que tenga acné, no se preocupe, pues al estar libre en su gran mayoría de bases oleicas, el agua micelar es perfecta para no añadir sebo en la piel. Mantendrá la piel acneica libre de residuos y facilitará su secado.

Tenga en cuenta que este producto lo puede usar o por la mañana para eliminar restos de sebo que se haya producido durante la noche o para tonificar la cara y prepararla para el maquillaje o en el primer paso cuando se desmaquille.

El sitio web de salud aconseja usarla al menos dos veces para retirar tanto las impurezas de la noche como las del día, teniendo la capacidad de reemplazar otros productos como los tónicos o los hidratantes, siendo reconocida en la actualidad el agua micelar como un líquido que brinda múltiples beneficios desde la limpieza de impurezas y grasa, hasta la hidratación del cutis.