Esta es la bebida de jengibre para perder esos kilos de más

Cada vez que alguna persona tiene síntomas de gripa, alguien siempre le va a recomendar una receta de “abuelas” que incluye el famosísimo jengibre, uno de los ingredientes más usados por generaciones a la hora de fortalecer “las defensas” y apresurar la mejora de diversos males de forma natural, pues suele usarse en preparaciones que son llamados comúnmente “remedios caseros”.

Estos remedios suelen ser muy efectivos y hasta los mismos médicos, en la mayoría de las ocasiones, los recomiendan como complemento a sus tratamientos cuando los hay, de lo contrario, estos grandiosos frutos de la naturaleza son los que sacarán a más de uno del mal momento de sentirse enfermo.

Jengibre - Foto: Getty Images

Sin embargo, este tubérculo no solo “cura males” o enfermedades, también le ayuda a muchas personas a perder esa grasa de más que tienen en sus cuerpos gracias a sus propiedades naturales, que usadas de la mejor forma pueden llegar a ser las mejores aliadas a la hora de tener un cuerpo escultural.

Tal como ha publicado The National Institute of Health de Estados Unidos, el jengibre tiene la habilidad de generar un efecto termogénico en el cuerpo, es decir, hace que se eleve la temperatura del mismo para que se activen procesos metabólicos como la quema de grasa y la eliminación de grasa saturada.

Este ingrediente hace esto en el cuerpo y localiza esta bondad, más que todo, en la zona abdominal, donde frecuentemente las personas acumulan más grasas y esta se convierte en la más difícil de eliminar. Por eso, tener un aliado que trabaja de adentro hacia afuera es formidable para alcanzar el objetivo de tener un cuerpo con menos volumen maligno.

El jengibre es un termogénico que acelera el metabolismo. Por su parte, el limón es uno de los mayores antioxidantes para purificar el organismo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Una de las formas más efectivas para consumir el jengibre para que se despache en trabajos de quema de grasa es a través de una de las “bebidas de la abuela”, en su tradicional té, que se prepara de una forma muy fácil y se puede consumir de la misma manera, preferiblemente en las mañanas y en ayunas, para que así lo primero que empiece a procesar el cuerpo al comenzar su día sea este magnífico ingrediente.

Así se prepara el té de jengibre

Para obtener esta beneficiosa bebida se debe hervir agua en un recipiente y cuando esté en su punto de ebullición se le añaden cinco trozos de jengibre rebanado. Ahora, si solo se posee este tubérculo, pero en polvo, se le deben agregar dos cucharadas. Una vez el ingrediente estrella esté en el agua caliente, se deja hervir por 15 minutos y luego se deja reposar durante otros 10 minutos para que todas las propiedades de este alimento queden en la bebida.

En caso de que el sabor del jengibre solo sea muy fuerte o áspero para quien lo vaya a beber, a este se le pueden agregar otros ingredientes para que sea más llevadero su consumo. Medio limón exprimido y miel de agave pueden servir de mucho a la hora de mejorar el sabor del té.

La infusión de jengibre y miel es conocida por tratar resfriados y los problemas en el sistema digestivo. Foto: Getty Images. Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Getty Images. Montaje SEMANA.

Esta bebida en ayunas no solo ayuda a quemar la grasa saturada y así disminuir de peso, también tiene propiedades desinflamatorias, disminuye dolores reumáticos y menstruales, ayuda a la expectoración, previene enfermedades cardiovasculares por su bondad de mejorar el flujo sanguíneo, estimula la líbido, facilita la digestión y combate la artrosis, entre muchas más bondades, tal como publicó el Journal of the Medical Association of Thailand.

Ahora, puede que el jengibre tenga muchas propiedades benéficas para el ser humano, pero eso no significa que se dejen de lado hábitos saludables necesarios para tener una buena calidad de vida, como hacer mínimo 30 minutos de ejercicio al día; comer de forma balanceada con porciones correctas de carbohidratos, proteínas y vegetales; dormir entre 7 y 8 horas diarias y mantener el cerebro lo más alejado posible del estrés.