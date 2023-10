Esta podría ser la enfermedad que podría sufrir si se siente dolor en el pecho después de hacer ejercicio

El dolor muscular post ejercicio y su naturaleza común

Es fundamental comprender la naturaleza común del dolor muscular que se experimenta después del ejercicio antes de explorar cualquier conexión con problemas cardíacos. “Este tipo de dolor, conocido como dolor muscular de aparición tardía (DOMS), suele aparecer entre 24 y 72 horas después del ejercicio, especialmente si ha habido un esfuerzo intenso o una actividad a la que los músculos no están acostumbrados” así lo dio a conocer tuasaude.com .

Investigaciones científicas, como las publicadas en el Journal of Strength and Conditioning Research, han confirmado que el DOMS está vinculado a pequeñas lesiones en las fibras musculares y a la inflamación resultante. Este proceso es una parte normal del crecimiento muscular y del fortalecimiento del cuerpo en respuesta al ejercicio. En la mayoría de los casos, el dolor muscular después del ejercicio es temporal y no representa una amenaza para la salud cardiovascular.