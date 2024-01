Estas son las frutas que se deben comer cuando se tiene gripa

Importancia de la vitamina C

Los remedios caseros funcionan cuando se trata de malestares leves y en ellos pueden incluirse frutas ricas en vitamina C y otros nutrientes clave para fortalecer las defensas. El estudio titulado Role of vitamin C and β-glucans on the immune system: review indica que, dado el poder antioxidante de la vitamina C, la suplementación con este micronutriente produce una mejora en el sistema inmune y como consecuencia una menor incidencia de las infecciones, especialmente del tracto respiratorio superior, previniendo el desarrollo de infecciones.