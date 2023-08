Este es el fruto para la “eterna juventud” que también protege la visión

No hay una fórmula mágica para la “eterna juventud”, pero sí varias prácticas que con constancia podrían llevar a que el paso de los años no ‘pase factura’ tan rápido. Sin embargo, el tiempo es relativo y por ello en algunas personas los signos del envejecimiento son más perceptibles que en otras, aún teniendo la misma edad.

Si lo que se quiere es un aspecto ‘rejuvenecedor’ no hay que pasar por alto una alimentación balanceada, la actividad física periódica e intentar evitar otros hábitos como la alta exposición al sol, no ingerir suficiente agua, el abuso del cigarrillo, el azúcar y no entregarle al cuerpo el tiempo necesario para descansar.