Este es el fruto que rápidamente limpia el intestino

No obstante, antes de un consumo frecuente es importante consultar con un profesional de la salud, porque una ingesta excesiva puede tener efectos adversos.

Beneficios de los dátiles

También el portal especializado menciona que los antioxidantes de los dátiles no solo actúan favorablemente en la piel, sino también previniendo enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Dátiles para limpiar el intestino

Cabe recordar que según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas”, por lo que puede ser doloroso.