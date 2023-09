Este es el tipo de diabetes que se puede presentar por trabajar durante toda la noche

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Cuando se padece diabetes tipo 1, el cuerpo suele no producir insulina y cuando se tiene diabetes tipo 2, el cuerpo, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.