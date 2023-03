Estos alimentos protegen el hígado de cualquier daño

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el hígado “es uno de los órganos más grandes del cuerpo” que tiene como función principal producir bilis, “una sustancia que ayuda a digerir la grasa de los alimentos”, precisa.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) dice que el hígado también colabora en el procesamiento y la distribución de nutrientes. No obstante, este órgano se ve asediado por enfermedades que lo pueden dañar, como:

Cáncer de hígado: el NCI precisa que esta enfermedad inicia con la formación de células en la estructura hepática, clasificándose en dos tipos: el carcinoma hepatocelular y el cáncer de vías biliares, mismos que se encuentran en el cáncer primario de hígado.

Cirrosis: de acuerdo con el NIDDK, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y puede empeorar su condición todo debido a problemas en el hígado. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Hígado graso: la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, MedlinePlus, indica que esta enfermedad se produce por la acumulación de grasa en dicho órgano, que de acuerdo con la entidad americana, existen dos tipos de afecciones: la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, MedlinePlus, indica que esta enfermedad se produce por la acumulación de grasa en dicho órgano, que de acuerdo con la entidad americana, existen dos tipos de afecciones: el hígado graso no alcohólico, y el hígado graso por el alcohol.

El hígado graso se puede presentar por la ingesta de una alimentación inadecuada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es entonces que mantener una dieta balanceada es clave para cuidar la estructura y el funcionamiento del hígado, por lo que algunos alimentos ayudan a depurarlo, más, sin embargo, otros lo sobrecargan con sustancias tóxicas, precisa Saber Vivir Tve como las grasas saturadas, el azúcar añadido, la harina refinada y las bebidas alcohólicas.

Alimentos que protegen el hígado de cualquier daño

Por tanto, existen alimentos con muchas propiedades que ayudan a cuidar el hígado porque tienen efectos hepatoprotectores como, según 65yMás.com:

Cebolla: según el portal de salud, Tua Saúde, este alimento tiene propiedades antifúngicas, antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes que participan de manera favorable en la salud del cuerpo.

Ajo: por su parte, Mejor con Salud señala que el ajo tiene nutrientes y vitaminas B y C, que le aportan grandes beneficios al organismo. Este alimento está compuesto de antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo de la oxidación, señala. Se debe destacar que es un antiviral y antibiótico, estimulante del sistema inmunitario.

La cúrcuma tiene efectos antioxidantes. - Foto: Getty Images

Cúrcuma: así mismo, en otro artículo publicado por Tua Saúde, revisado por Tatiana Zanin, asegura que el consumo de este alimento puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, combatir los malos procesos de digestión, fortalecer el sistema inmunológico, y a deshinchar la pie l, luego de la aparición de acné.

Aceite de oliva: el sitio web indica que puede ayudar a prevenir la anemia gracias a que contiene vitamina C, porque cumple con absorber el hierro, mineral que, al ser insuficiente, provoca el desarrollo de una anemia ferropénica. De igual manera, este alimento contiene vitamina E y ácido oleico que protegen el hígado.

El aceite de oliva tiene antioxidantes. - Foto: Getty Images

No obstante, el portal 65yMás.com asegura que los siguientes alimentos también pueden ayudar a proteger el hígado, favoreciendo así, a los adultos mayores.