Estos alimentos que se convierten en azúcar en la sangre

Una de las enfermedades más diagnosticadas en los últimos tiempos es la diabetes. Esta es catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica, los pacientes que la padecen deben tener cuidados importantes, sobre todo con lo que consumen a diario.

La entidad de salud estima que el número de personas con este padecimiento alcanzará los 109 millones en el año 2040. Esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera, ataque cardíaco, insuficiencia renal, amputación de miembros y derrames cerebrales a nivel mundial, es por esto, que la OMS invita a las entidades prestadoras de salud a promover e incentivar que los pacientes lleven unos buenos hábitos a lo largo de la vida, con el fin de prevenir dicha afección.

Sin embargo, es crucial mencionar que hay pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad no por llevar malos hábitos, sino porque sus genes estaban predispuestos a desarrollarla.

Según explica la Biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

¿Qué eleva la azúcar en la sangre?

El portal de salud y cuidado personal Accu-chek menciona algunos alimentos que elevan de manera desmedida los niveles de azúcar en la sangre, por lo que se recomienda abstenerse de consumirlos y más cuando se tiene antecedentes hereditarios de diabetes o cuando ya se ha recibido un diagnóstico de dicha patología.

Los niveles de azúcar en la sangre se pueden elevar cuando una persona come más carbohidratos de los que el cuerpo necesita. La falta de actividad física, también, puede influir en el diagnóstico de esta enfermedad. El consumo de otros medicamentos, también, eleva los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es importante validar con el médico si los que se consumen pueden generar dicho síntoma.