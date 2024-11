Robert Redfield, director de los centros de control y prevención de las enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y uno de los autores del editorial, comentó que la pandemia se podría controlar si en las próximas ocho semanas “todos nos pusiéramos el tapabocas”. Aún taparse la cara con cualquier trapo o tela resulta más efectivo que no tener nada.

Otro estudio, hecho por expertos de la Universidad de California y publicado en The New England Journal of Medicine, encontró que el tapabocas puede incluso reducir la cantidad de virus que entra al organismo de modo que, si la persona se contagia, la enfermedad no sería tan severa. Aunque algunas partículas del virus pueden traspasar esa barrera, la enfermedad sería mucho menos severa si llega a darse. La teoría de la importancia de la carga viral no está confirmada,pero recientes experimentos muestran que mientras más carga haya más probabilidad de que desarrollen los síntomas.