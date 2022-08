Glucosa alta: la fruta que ayuda a regular el azúcar de manera natural

Los profesionales de la salud recomiendan llevar una dieta sana y equilibrada que contenga alimentos de todos los grupos y practicar actividad física de manera frecuente para prevenir enfermedades de todo tipo; el manejo del estrés y el número de horas que se duerme también influye en la buena salud del cuerpo y en la prevención de algunas enfermedades.

Cuando una persona padece de diabetes significa que sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; el cuerpo obtiene este compuesto por medio de lo que consume a diario, según menciona y explica el portal de salud y medicina Medlineplus.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Un paciente que padece de dicha enfermedad debe estar bajo observación médica y debe seguir todas las recomendaciones dadas por el profesional de la salud, además, debe ir a los controles cada vez que se le indique y debe ingerir los medicamentos pertinentes, siempre bajo formula médica.

Sin embargo, algunos productos de origen natural pueden ser involucrados en el plan de alimentación de manera más frecuente, ya que contienen nutrientes, vitaminas y minerales que mejoran las condiciones de salud de aquellos pacientes que tienen diabetes.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Salud 180 menciona que uno de estos alimentos es la pitaya. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir cinco porciones de fruta al día, intercalándolas con verduras, debido a que sus componentes son de gran utilidad para la salud del cuerpo y para la prevención de un sinfín de enfermedades.

El medio menciona que un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I), en México, descubrió que la pitaya cuenta con propiedades que regulan los niveles de azúcar en la sangre. El profesional de departamento de biología e investigación, Miguel Ángel Armella, explicó que uno de los compuestos que contienen esta fruta tienen la capacidad de absorber derivados de la glucosa impidiendo que entren al torrente sanguíneo.

“En el tracto digestivo, la pitaya se adhiere a las películas de la glucosa y eso hace que sea más complicada la absorción en el cuerpo, entonces aunque no hay una molécula o elemento que reaccione directamente, sí hay un efecto que impacta de manera positiva”.

Otro de los beneficios de esta fruta es que gracias a su alto contenido de antioxidantes, la pitaya, previene el envejecimiento prematuro; además, al tener un alto contenido de vitamina C produce colágeno (proteína encargada de darle firmeza y elasticidad a la piel) de manera natural y, también, fortalece el sistema inmune, previendo el padecimiento frecuente de enfermedades respiratorias o gripe.

Involucrar algunos alimentos de manera frecuente en la dieta, puede tratar y prevenir dicho padecimiento. Se recomienda consultar con el médico tratante antes de consumirlos.