Colesterol alto: el ejercicio que ayuda a regularlo y cómo se puede realizar

El colesterol es una sustancia cerosa presente en el cuerpo y necesaria en cantidades moderadas para la regeneración celular y la creación de hormonas; sin embargo, cuando esta se encuentra en niveles elevados, puede impedir la libre circulación de la sangre, llegando a taponar las arterias, lo que a largo plazo puede detonar en un ataque al corazón.

El cuerpo produce la cantidad de colesterol que necesita, pero al comer alimentos ricos en grasas trans y saturadas es cuando los niveles de este componente se elevan, causando graves complicaciones en la salud de quien tiene esta sustancia elevada en su sangre.

El portal de salud y medicina Medlineplus explica los riesgos que implica tener los niveles de colesterol altos en la sangre. “Si se tiene demasiado colesterol en la sangre, puede combinarse con otras sustancias presentes en este líquido rojo para formar placa. La placa se pega a las paredes de los vasos sanguíneos; esta acumulación se llama arterioesclerosis. Puede provocar enfermedad de las arterias coronarias, ya que puede estrecharlas o incluso bloquearlas”.

El portal de salud y entrenamiento físico Bicio Sport menciona una actividad física que puede mejorar las condiciones de salud de un paciente que tiene elevados los niveles de colesterol presentes en la sangre e incluso puede reducir sus valores, siempre y cuando, se acompañe de una dieta sana y equilibrada.

Antes de realizar dicha actividad se recomienda contar con la aprobación del médico tratante.

Montar bicicleta durante una hora puede quemar 500 calorías aproximadamente y tonificar las piernas. - Foto: Foto Gettyimages

El medio menciona que el ciclismo controla los niveles de colesterol en la sangre y es más apropiado para algunos pacientes; sobre todo, para quienes tienen alguna afección en alguna de sus articulaciones. “La bicicleta además no genera ningún tipo de impacto en las articulaciones y es mucho menos lesivo que otras disciplinas como el running”.

El ciclismo es la actividad física que más quema calorías; además, el consumo energético al practicar este deporte se eleva a su máxima expresión. Bicio Sport menciona que varios estudios han comprobado que esta es la mejor actividad física para reducir los niveles de colesterol e incluso su práctica puede prevenir dicho padecimiento.

Un estudio publicado en la revista científica New England Journal of Medicine, realizado en la Universidad de Duke, en Reino Unido, reveló que cualquier tipo de actividad física puede reducir los niveles de colesterol en la sangre incluso cuando no se ve reducción en el peso.

Cuando una persona monta en bicicleta no solo se reducen los niveles de colesterol malo (LDL) sino que también se elevan los niveles de la sustancia buena que contiene este componente y que es necesaria para algunas funciones del organismo.

La fruta que ayuda a reducir los niveles de colesterol

Gracias a sus propiedades, algunos alimentos de origen natural pueden mejorar las condiciones de los pacientes que padecen de dicha enfermedad; esto, siempre y cuando ingieran el producto y lleven una vida sana; de lo contrario, el consumo de dicha fruta no traerá ningún beneficio.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Tua Saúde menciona las propiedades y la importancia de involucrar la fresa en el plan de alimentación; además, de los beneficios que trae su consumo.

Jugo de fresa: beneficios de tomarlo - Foto: Getty Images

Las fresas contienen polifenoles, especialmente antocianinas, estos antioxidantes disminuyen de manera natural los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre; siempre y cuando su consumo se acompañe de una dieta sana y equilibrada y de la práctica de actividad física frecuente. “Esta fruta es rica en fibras solubles que también disminuyen la absorción de colesterol y grasas a través del intestino, haciendo que se eliminen por las heces”.