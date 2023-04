Granadilla: así se debe consumir para eliminar el estreñimiento y la acidez estomacal

Para nadie es un secreto que el consumo de frutas es un factor indispensable para mantener buenas condiciones de salud. Entre sus diferentes tipos, la granadilla resalta entre las demás por los beneficios que acumula. Cabe mencionar que esta es la más dulce de la familia Passiflora.

La granadilla “también conocida como granada, granada de moco y parchita, esta fruta es originaria de los Andes. Se han encontrado registros fósiles de esta fruta en la costa de Perú que datan del año 1,200 a. C. La granadilla es muy popular en Colombia y es un producto importante de la agricultura del país”, explica el sitio web Ocati.

“Una porción (100 gr) de granadilla proporciona 33 % del valor diario de vitamina C recomendado. La vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmune, ayuda a sanar las heridas, promueve la producción de colágeno y aumenta la absorción de hierro vegetal. La granadilla es una fuente rica en antioxidantes (flavonoides), los cuales ayudan al cuerpo a combatir las toxinas y los efectos negativos de los radicales libres”, incluye.

Esta popular fruta tiene un color amarillo-naranja fuerte y guarda un gran sabor. Se puede consumir de diferentes formas, pero algunas personas la prefieren evitar por su manera tan “complicada” para ingerir, asunto que no es así.

De igual manera, es necesario destacar que una fruta como la granadilla no solo se implementa en la gastronomía, pues su flor, al tener un olor demasiado dulce, es utilizada para hacer perfumes. Con este alimento también se elaboran postres, helados, compotas, aderezos y salsas.

Es válido resaltar que la granadilla, por sus diferentes propiedades, ayuda a eliminar el estreñimiento y la acidez estomacal. Antes de mencionar cómo se debe consumir para que contrarreste estas afecciones, es oportuno abordar las mismas.

Por un lado, el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”, señala el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Por su parte, la acidez estomacal es una sensación de ardor, calor y dolor que inicia en la parte superior del abdomen. Las molestias pueden llegar hasta la garganta. La acidez se da cuando el ácido del estómago vuelve hacia el esófago.

Ahora bien, para que la granadilla elimine el estreñimiento y la acidez estomacal se debe consumir con sus semillas. “La granadilla te puede ayudar a prevenir el estreñimiento, los malestares de la gastritis y la acidez. Además, si la consumes con sus semillas le brinda a tu cuerpo un alto contenido de fibra, potasio, calcio, fósforo, hierro, vitaminas, proteínas y carbohidratos”, afirma la plataforma digital Y tú qué planes.

Más beneficios de la granadilla

1. Esta fruta es uno de los alimentos que debe prevalecer en la dieta alimenticia de la primera infancia, ya que, activa la glándula timo en los niños, por lo que estimula su sistema nervioso e incrementa su crecimiento.

2. “Una porción (100 gr) de granadilla proporciona 5 % del valor diario de folato recomendado. Tanto el folato como el ácido fólico son un tipo de vitamina B; el folato existe naturalmente en la comida, mientras que el ácido fólico es la forma sintética. El ácido fólico es esencial durante el embarazo para prevenir defectos congénitos”, indica el portal Ocati.

3. Al ser rica en fósforo, la granadilla es fundamental para la estructuración de los huesos y de los dientes.