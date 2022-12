Horóscopo chino: esto depara en 2023 para los signos en el año del Conejo

Predicción: en el año del Tigre, el Buey tuvo que enfrentarse a situaciones imprevisibles, para el año del Conejo de Agua las cosas estarán un poco complicadas pero no imposibles de superar. Para 2023 se requerirá el apoyo de otros para salir adelante, así que no se debe temer a pedir ayuda de los demás. Para quienes son cabeza de negocios, familias o políticos, las cosas no se ven favorables, pues pasarán un a mala racha, por lo que es necesario utilizar algunos amuletos de protección. Por su parte, Ludovica recomienda a las personas de este signo prestar mayor atención a su cuerpo y salud, y dejar las preocupaciones a un lado.