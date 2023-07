Implantes capilares: este es el costoso gustico de Óscar Iván Zuluaga; varios famosos le han huido a la calvicie

El pasado 10 de julio, durante la dura audiencia de imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga, un detalle no pasó desapercibido y desató toda suerte de reacciones y comentarios en las calles y las redes sociales: su evidente cambio de look, gracias a un tratamiento capilar que se había practicado el excandidato presidencial, cuya campaña a la jefatura de Estado habría recibido 1,6 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

Que lo diga Juliana Sánchez Rodríguez, médica cirujana y máster en trasplante capilar y cirugía plástica estética, que, como muchos colombianos, advirtió el evidente cambio físico de Zuluaga esta semana. Y no le sorprendió: “Es que ya el cuidado personal dejó de ser un asunto que solo les preocupa a las mujeres, aunque son muchas las que acuden a los implantes para mejorar su apariencia y reducir la frente, por ejemplo. Pero estos implantes siguen siendo más comunes en los hombres, porque cerca del 80 por ciento de ellos sufre de una condición conocida como alopecia androgénica, que es la típica calvicie que uno ve en ellos: pierden el pelo en la parte superior de la cabeza y conservan en el que está en la región posterior y los laterales. Por eso, la consulta es muy alta en hombres”, asegura la doctora Sánchez, directora médica de Mediarte Medical Center.

Ahora bien, un hombre puede practicarse un implante capilar con un rango de edad específico: desde los 23 años y máximo hasta los 60. “Si lo hace a una edad muy temprana puede que se le siga cayendo el cabello si no se estabiliza la condición que hace que lo pierda. Y después de cierta edad el tratamiento no funcionaría porque la persona no contaría con folículos jóvenes. Lo que importa es la consulta a tiempo. Muchos dejan avanzar la alopecia cuando acuden al especialista”, indica Sánchez.