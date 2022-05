Jengibre y limón para reducir grasa abdominal y bajar de peso, así se puede usar

El jengibre es uno de los condimentos y plantas medicinales más famosas en el planeta. Originario de la India, se destaca por sus propiedades digestivas y sobre todo para reducir el dolor y la inflamación causada por la artritis, ya que dispone de unos compuestos llamados gingeroles.

Estudios de la Universidad de Arizona mostraron que dichos compuestos redujeron eficazmente la producción de químicos que contribuyen a la inflamación.

Gracias a sus bondades, el jengibre ha sido usado para curar diferentes afecciones. Además, debido a que es diurético y rico en gingerol, ayuda a combatir el exceso de peso. De acuerdo con Mejor con Salud, su ingesta también estimula la función del metabolismo ayudando a eliminar la grasa del abdomen.

De acuerdo con un estudio publicado en The Annals of the New York Academy of Sciences, ayuda a desinflamar el abdomen, eliminar líquidos retenidos, por lo que da la sensación de tener dicho efecto adelgazante.

En ese sentido, los expertos señala que aunque no existe una bebida que haga “milagros” cuando se trata de adelgazar, el té de jengibre es un excelente complemento para lograr el objetivo. A esto añaden que es importante mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Una de las ventajas más rescatables del jengibre es que no aporta calorías y puede combinarse con otros ingredientes.

Té de jengibre para perder grasa abdominal

De acuerdo con Mejor con Salud, esta es la forma correcta de preparar el té.

Ingredientes:

Un litro de agua mineral

Cuatro cucharadas de jengibre rallado

Zumo de limón

Miel

Preparación:

En primer lugar, hay que añadir un litro de agua en una olla y ponerla a hervir a fuego medio.

Cuando el agua alcance su punto de ebullición, apagar el fuego y añadir la ralladura de una raíz de jengibre en el agua de la olla.

Dejar que el jengibre repose en el agua hervida durante diez minutos y luego colar la bebida para retirar los restos de ralladura.

Para notar los efectos del jengibre, primero se debe tomar una taza de esta infusión en ayunas y luego otra taza antes de la cena.

Tomar esta infusión como mínimo tres veces a la semana durante un par de meses.

El limón protege el sistema inmune y nervioso - Foto: Depositphotos

Otras mezclas del té que ayudan al mismo propósito:

Té de jengibre con piña

La piña es una fruta ideal para las dietas de adelgazar, ya que tiene muy pocas calorías y es antioxidante. Además, es rica en fibra y vitamina C.

Preparación:

Hervir agua.

Añadir la cáscara de piña, la canela y el jengibre y dejar hervir durante diez minutos.

Colar la infusión y dejar enfriar.

Beber la infusión de jengibre y piña y disfrutar de todos sus beneficios.

Té de jengibre con canela

La canela tiene diversos beneficios, como el control de azúcar en la sangre, evitando picos de insulina e hiperglucemia.

Preparación

Agregar una cucharada de jengibre rallado o cinco rodajas de jengibre y un palo de canela, los cuales se pueden dejar reposar o se pueden calentar hasta que hierva.

Esta bebida puede ser tomada fría a lo largo del día.

No obstante, el jengibre también cuenta con algunas contraindicaciones, especialmente para las personas que tiene prescripciones médicas para manejar enfermedades como la diabetes o la tensión arterial. Además, los expertos señalaron la importancia de consultar con un médico de confianza la ingesta de este té.

Cabe señalar que Mejor con Salud, señala que uno de los problemas más comunes al tratar un problema de sobrepeso es la rapidez. Aconsejan que para lograr bajar de peso de una manera saludable es evitar caer en dietas o recetas que presenten resultados ‘milagrosos’.