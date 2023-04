Jugo natural para limpiar la sangre

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) la sangre se divide en dos compuestos: líquidos y sólidos, estando en este último grupo los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos.

Glóbulos rojos: suministran oxígeno.

Glóbulos blancos: combaten infecciones.

Plaquetas: colaboran con la coagulación.

De acuerdo con Mundo Deportivo, la sangre sucia incide en el desarrollo de trastornos como el acné, y otros factores de riesgo para muchas enfermedades como el sobrepeso y la diabetes.

Por tanto, explica que el torrente sanguíneo puede contaminarse tras un plan de alimentación desbalanceado rico en grasa, entre otras variables. Sugiere modificar hábitos para llevar una vida sana en la cual se destaquen dentro de estos, un plan de alimentación compuesto de verduras como el brócoli o el repollo, por ejemplo.

Frutas que contribuyen a una dieta equilibrada. - Foto: Getty Images / Magone

Asimismo, dentro de la medicina existe un procedimiento que se llama hemodiálisis que, según lo menciona el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases “es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre” que se lleva a cabo cuando hay un incorrecto funcionamiento de los riñones. Además, precisa que “ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, el sodio y el calcio”.

La Clínica Mayo añade que este proceso va dirigido para tratar la insuficiencia renal, no obstante, menciona que “tu médico ayudará a determinar cuándo deberías comenzar la hemodiálisis según diversos factores, entre ellos: salud general; fgunción renal; signos y síntomas; calidad de vida; y preferencias personales”.

El consumo de pistacho reduciría los niveles de colesterol en la sangre. - Foto: Getty Images / SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

De ahí que, Mundo Deportivo puntualice que hay jugos o recetas caseras que pueden ayudar a purificar y a limpiar la sangre de manera natural con la ayuda de alimentos como la remolacha.

Beneficios de la remolacha

La remolacha es un alimento rico en potasio, fibra, proteína y folatos, señala Mejor con Salud. Por esto, el jugo de remolacha trae múltiples beneficios en el organismo, entre ellos, la desintoxicación de los riñones, y por ende, de la sangre.

Además, es un alimento rico en vitamina C y ácido fólico que contribuye en la salud del cuerpo. Asimismo, por contener betanina puede combatir las células cancerígenas.

La remolacha es un tubérculo de raíz gruesa y comestible, perteneciente a la familia de las quenopodiáceas. - Foto: Getty Images

El portal de salud Cuerpomente señala que la ingesta de esta bebida ayuda a regular la presión arterial absorbiendo el colesterol, ya que es rico en fibra, contribuyendo en la limpieza de la sangre.

“Un alto consumo de sal, bajo consumo de frutas y vegetales, uso nocivo del alcohol e inactividad física son los principales factores de riesgo para tener hipertensión”, agrega la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, sus antioxidantes contribuyen en mejorar la visión y específicamente la retina. También es rica en hierro, y es por esto, que ayuda a prevenir y combatir la anemia, un problema en el cuerpo que se desarrolla por insuficientes glóbulos rojos.

De igual manera, de acuerdo con Tua Saúde, el consumo de este alimento ayuda a retrasar el envejecimiento prematuro por sus vitaminas A y C siendo estas antioxidantes. Y dentro de la lista de beneficios que trae el consumo de remolacha, se encuentra la prevención de problemas en el hígado como cáncer.

El jugo de remolacha puede nivelar la presión arterial. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El consumo diario de este alimento no genera perjuicios en la salud, explica Cuerpomente, sin embargo, las personas con tendencia a tener “piedras de oxalatos en el riñón” no se les sugiere ingerir frecuentemente.

Cabe recordar que por sus pigmentos rojos, al evacuar tanto la orina como las heces tienden a aparecer rojas temporalmente.

¿Cómo hacer jugo de remolacha?