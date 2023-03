La bebida natural que ayuda a limpiar los riñones y eliminar los cálculos renales

Los riñones son los órganos encargados de filtrar las toxinas que circulan a través del torrente sanguíneo, para eliminarlas a través de la orina.

Aunque este proceso se realiza de forma natural y los órganos no necesitan ayuda para desintoxicar el organismo, las personas pueden aprovechar para preparar una bebida que contribuya a la salud de los riñones y su buen funcionamiento.

Bebida cítrica para cuidar los riñones

Como se mencionó, no es necesario desintoxicar el organismo tomando un alimento, polvo o bebida en concreto, ya que los riñones realizan esta función de forma natural.

Un artículo del National Center of Complementary and Integrative Health, titulado Detoxes and Cleanses: What You Need To Know2″, señaló que no existen datos certeros que respalden las dietas detox para eliminar toxinas del cuerpo.

Los cítricos ayudan a mejorar la salud de los riñones. - Foto: Getty Images

Pese a esta conclusión, el portal Mejor con Salud resaltó la importancia de que las personas incorporen en la dieta una bebida natural que pueda ayudar a cuidar los riñones. Esta se elabora a partir de la combinación de limones naranjas, verdes y demás cítricos con un interesante contenido de vitaminas, principalmente C, y fibra dietética.

Por su parte, informaciones publicadas por National Institutes of Health destacaron que “el ser humano no es capaz de sintetizar esta vitamina por si solo; por tal motivo, es importante consumir alimentos ricos en dicha sustancia, ya que la vitamina C es necesaria para sintetizar el colágeno y realizar el adecuado metabolismo de proteínas”.

Adicionalmente, una investigación del Research in Pharmaceutical Sciences aseguró que esta vitamina tiene propiedades antioxidantes, “las cuales luchan contra los radicales libres, unas moléculas que pueden dañar al organismo, con el objetivo de cumplir su función de proteger al cuerpo en la aparición de enfermedades degenerativas”.

¿Por qué consumir limón, lima y naranja para los riñones?

El limón, así como la lima y la naranja, contienen ácido cítrico y ácido fosfórico entre sus componentes principales. Al respecto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explicó que “la inclusión de cítricos en la dieta es una de las maneras de prevenir los cálculos renales, ya que el citrato evita su formación”.

Asimismo, diferentes estudios, como el publicado en la Revista Médica Clínica Los Condes, sugieren que su consumo disminuiría el riesgo de infecciones y enfermedades en las vías urinarias al producir una acidificación del medio.

El limón, la lima y la naranja ayudan a eliminar toxinas presentes en los riñones. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Elaboración de la bebida natural para cuidar los riñones

Esta bebida es una excelente alternativa para quienes tienen dificultades con tomar agua natural, ya que su toque cítrico le da un sabor muy agradable. De esta manera, la persona podrá mantenerse hidratada y, por ende, mejorar la apariencia de la piel e, incluso, contribuir a la pérdida de peso.

Ingredientes

Una naranja.

Diez hojas de menta.

Una lima y un limón verde.

Cinco tazas de agua (1 ¼ litro).

Una cucharada de vinagre o bicarbonato de sodio (10 g).

El jugo de naranja elimina toxinas del cuerpo. - Foto: Getty Images

Instrucciones

Tomar el vinagre o el bicarbonato de sodio, diluirlo en agua y usarlo para desinfectar la peladura de todas las frutas cítricas.

A continuación, cortar el limón en varias rodajas y repetir la misma acción con la lima y la naranja.

Después, vertir los frutos en una jarra y, seguidamente, agregar el agua y las hojas de menta.

Dejarlo reposar como mínimo dos horas, aunque preferiblemente toda la noche.

Consumir con moderación dentro de una dieta equilibrada.

Por último, cabe mencionar que la ingesta de líquidos es primordial para que los riñones realicen un adecuado proceso de desintoxicación. Por ejemplo, estudios como el Archives of Environmental Contamination and Toxicology determinaron que las toxinas pueden eliminarse de forma natural a través de la orina y el sudor.