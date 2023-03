La bebida natural que previene el alzhéimer, el cáncer y reduce el colesterol

La cúrcuma es una raíz que tiene propiedades desintoxicantes que contribuyen a limpiar el organismo y a combatir y prevenir diferentes enfermedades; además, existen distintas formas de prepararla para ayudar a potenciar sus beneficios.

Entre los principales beneficios está que es antioxidante y antiinflamatoria gracias a la curcumina, sustancia que le da ese color amarillo y que la convierte en una excelente raíz para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Así mismo, esta sustancia también ayuda a evitar el cáncer, gracias a que previene el deterioro de las células en el organismo y, además, también es clave para la digestión y para curar los dolores propios del intestino irritable.

Para las personas que sufren de artritis, la cúrcuma es muy beneficiosa para contrarrestar los dolores, gracias a sus cualidades antiinflamatorias. Por último, disminuye los niveles de colesterol en la sangre, y este efecto se potencia si se consume en el desayuno.

Curcuma, alimento anticancerígeno. - Foto: Curcuma, alimento anticancerígeno

¿Cómo preparar el té de cúrcuma?

Los ingredientes son muy sencillos y fáciles de conseguir: cúrcuma en polvo, agua, jugo de limón o jengibre rallado y miel.

Para prepararlo solo debe poner a hervir cuatro tazas de agua, mezclar con la cúrcuma y dejar a fuego lento durante 15 minutos. Luego retira de la estufa, cuele y mezcle con la miel, el jugo de limón y el jengibre.

La idea es que lo consuma de 2 a tres veces por semana para que pueda ver los resultados.

Recetas para incluir la cúrcuma en la dieta

Un artículo publicado en el BMJ Open Sport and Exercise Medicine explica que la cúrcuma ayuda a mejorar el funcionamiento de las articulaciones casi en la misma medida que los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE’s). Es decir, que a largo plazo la cúrcuma podría ser incluso más efectiva que los medicamentos de este tipo, pues es un ingrediente natural que no tendría efectos secundarios o daños colaterales en otros órganos.

Adicionalmente, la cúrcuma es un potente antioxidante, que ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer. También se demostró, en un estudio de Oxidative Medicine and Cellular Longevity, que tiene un importante efecto en reducir la probabilidad de padecer enfermedades relacionadas con la inflamación cerebral, como el alzhéimer y la demencia.

"Consumirlo, según los estudios, puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad", asegura la doctora en su entrevista para CNBC. Foto: Getty images. - Foto: Getty Images

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también reducen el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, otro beneficio que la cúrcuma aporta a la longevidad.

Para consumir la cúrcuma hay múltiples opciones. Estas dos recetas son ideales para incluirla en la dieta:

Infusión de cúrcuma:

Ingredientes:

200 mililitros de la leche de su preferencia (lo ideal es que sea vegetal).

1 cucharadita de cúrcuma en polvo.

1 cucharadita de endulzante de su preferencia.

Una astilla de canela.

Una pizca de jengibre en polvo o rallado.

Una pizca de pimienta negra.

Preparación: caliente a fuego medio la leche y añada la canela, la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. Retire la astilla de canela antes de servir y añada el endulzante.

Ensalada de lentejas condimentada con cúrcuma:

Ingredientes:

100 gramos de lentejas.

100 gramos de quinua.

1 pimentón rojo.

1 pimentón amarillo.

1 aguacate o palta.

1 pera.

1 cebolla roja.

1 taza de tomates cherry.

1 zanahoria.

70 gramos de queso paipa u otro tipo de queso maduro.

½ cebolla puerro.

Jugo de un limón.

Semillas de girasol y de calabaza.

Aceite de oliva.

Al gusto: comino, paprika, sal, pimienta, cúrcuma, ajo en polvo y orégano.

Cúrcuma para cubrir las canas

Para cubrir las canas se han inventado una diversidad de productos. La mayoría de ellos contienen químicos, por lo que un experto es quien debe ser quien los aplique con el fin de causar irritaciones en el cuero cabelludo.

Así mismo, es posible recurrir a algunos remedios naturales que, aunque no actúan con la misma rapidez, pueden ayudar a cubrir un poco las canas que incomodan a algunas personas. El portal especializado Mejor con Salud recomienda la cúrcuma en combinación con la manzanilla.

La mascarilla de banano y jengibre ayuda a reducir los signos del envejecimiento prematuro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La cúrcuma cuenta con propiedades antiinflamatorias, muy recomendadas para reducir irritaciones del cuero cabelludo, según un estudio realizado por la Universidad Central de Michigan.

Cúrcuma y manzanilla

Ingredientes: una cucharada de manzanilla (10 g), cuatro cucharadas de cúrcuma en polvo (40 g) y dos tazas de agua (500 ml).

Preparación y uso:

1. En una olla poner a hervir el agua.

2. Una vez comience a burbujear, agregar la manzanilla y la cúrcuma.

3. Bajar del fuego y dejar enfriar por 20 minutos.

4. Frotar la mezcla después del lavado habitual del cabello.

5. No hay que olvidar aplicar el líquido en el cuero cabelludo.

6. Repetir el proceso tres veces por semana para notar resultados.

Además de la manzanilla y la cúrcuma, también está el romero como otro remedio casero. Esto lo recomiendan los expertos para personas con el cabello oscuro.